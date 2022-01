TSV 1860 München gegen Viktoria Köln: In der 3. Liga kommt es heute, am Sonntag, 30.01.2022, zum sechsten Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Die Sechzger spielen auswärts.

Viktoria Köln gegen 1860 München Übertragung heute in der 3. Liga: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 3. Liga zwischen Viktoria Köln und 1860 München findet am Sonntag, den 30.01.2022, um 13:00 Uhr am Sportpark Höhenberg in Köln statt.

Viktoria Köln vs. 1860 München: Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Begegnung bei Magenta Sport live und in voller Länge übertragen.

Viktoria Köln gegen 1860 München in der 3. Liga: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Drittligaspiel wird es leider nicht geben. Bei Magenta Sport kann das Spiel zwischen Viktoria und den Löwen kostenpflichtig gestreamt werden.

So sind die Vorzeichen bei 1860 gegen Viktoria Köln

Im Direktvergleich lässt sich kein Favorit erkennen und auch in der Tabelle sind die Gegner dicht beieinander. Der Gast aus München ist aktuell mit 32 Punkten auf dem zehnten Rang. Allerdings haben die Löwen zwei Spiele weniger bestritten, zuletzt musste die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern auf Grund von Corona-Vorfällen abgesagt werden. Die letzten drei Spiele konnte die Mannschaft von Michael Köllner für sich entscheiden. Viktoria Köln liegt lediglich drei Plätze hinter Sechzig und 28 Zähler auf dem Konto. Zuletzt konnte die Mannschaft von Olaf Janßen mit 1:0 gegen Waldhof Mannheim durchsetzen. In jedem Fall dürfen sich die Fans heute am 24. Spieltag auf eine spannende Partie freuen.