Heute, am Sonntag, 6.2.2022, empfängt der TSV 1860 München Eintracht Braunschweig in der 3. Liga.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen 1860 München und Eintracht Braunschweig live im Free-TV ?

überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen und ? Wo gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 25. Spieltag findet ihr hier.

1860 München gegen Braunschweig Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Datum, Zuschauer

Das Spiel der 3. Liga zwischen 1860 München und Eintracht Braunschweig findet am Sonntag, den 6.2.2022, um 13:00 Uhr im Grünwalder Stadion in München statt.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga der „Löwen“ gegen den BTSV hier im Überblick:

Teams : TSV 1860 München, Eintracht Braunschweig

: TSV 1860 München, Eintracht Braunschweig Wettbewerb : 3. Liga, 25. Spieltag

: 3. Liga, 25. Spieltag Datum und Uhrzeit : 6.2.2022, um 13:00 Uhr

: 6.2.2022, um 13:00 Uhr Spielort : Grünwalder Stadion, München

: Grünwalder Stadion, München Zuschauer: 3750

1860 München gegen Braunschweig: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Schlechte Nachrichten für Fans der beiden Mannschaften: Das Spiel zwischen 1860 München und Braunschweig wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Magenta hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird die Begegnung bei Magenta Sport live und in voller Länge zu sehen sein.

1860 vs. Eintracht Braunschweig in der 3. Liga: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Es wird einen Live-Stream für das Drittligaspiel wird es geben, der allerdings kostenpflichtig ist. Die Partie ist im Stream bei Magenta Sport zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung 1860 München gegen Eintracht Braunschweig am 6.2.2022 um 13:00 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Magenta Sport

Magenta Sport Livestream: Magenta Sport

1860 München gegen Eintracht Braunschweig: Die Lage vor dem Fußball-Spiel der 3. Liga

1860 München möchte in der 3. Liga den Anschluss an die Spitzenplätze herstellen, steht aktuell auf dem 8. Platz. Braunschweig ist Dritter und möchte diesen Platz natürlich festigen. Die Fans können sich also auf eine spannende Partie freuen. Während die „Löwen“ zuletzt vier Siege in Serie holen konnten stotterte der Motor beim BTSV etwas mit einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis.