Am Dienstag, den 3. Oktober 2023, empfängt der 1. FC Union Berlin in der UEFA Champions League Sporting Braga. Für die Berliner ist es das erste Champions League-Heimspiel der Vereinsgeschichte. Beide Teams verloren ihr Auftaktspiel in der Gruppe C und möchten am zweiten Spieltag, den ersten Sieg feiern. Union Berlin befindet sich aktuell in einer Formkrise. In der Bundesliga kassierte die Mannschaft von Urs Fischer zuletzt vier Niederlagen in Folge. Gegen Sporting Braga soll nun der Umschwung gelingen. Der portugiesische Vertreter reist mit großem Selbstvertrauen in die Hauptstadt. In der heimischen Liga konnte Sporting Braga die letzten beiden Spiele gewinnen.

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel 1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga und der zur Übertragung im TV und Stream.

Union Berlin gegen Sporting Braga heute – Champions League: Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Champions League zwischen dem 1. FC Union Berlin und Sporting Braga findet am Dienstag, den 03.10.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18:45 Uhr im Olympiastadion in Berlin. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Union Berlin, Sporting Braga

: 1. FC Union Berlin, Sporting Braga Wettbewerb : UEFA Champions League 2023/24, 2. Spieltag

: UEFA Champions League 2023/24, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 03.10.2023, 18:45 Uhr

: 03.10.2023, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : Olympiastadion, Berlin

: Olympiastadion, Berlin Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Union-Trainer Urs Fischer möchte mit seinem Team gegen Braga den ersten Sieg in der Königsklasse feiern.

© Foto: Andreas Gora/dpa

Wer zeigt Union Berlin gegen Sporting Braga heute im TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Spiels von Union Berlin heute in der Champions League, ob es eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Doch die schlechte Nachricht lautet: Das Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Sporting Braga wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt den Großteil der Übertragungsrechte der Champions League. Über den linearen TV-Sender DAZN 1 können Abonnenten die Partie im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 18:15 Uhr. Als Moderator ist Tobias Wahnschaffe im Einsatz. Reporter ist Frederik Harder. Das Spiel wird kommentiert von Marco Hagemann und dem Experten Tim Borowski.

Wo läuft 1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga kostenlos im Stream?

Für das heutige Champions League-Spiel wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Der Streamingdienst DAZN streamt das Spiel des 1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga exklusiv auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung 1. FC Union Berlin gegen Sporting Braga am 03.10.2023 um 18:45 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Livestream: DAZN

So seht ihr die Zusammenfassung von Union Berlin gegen Braga

Fans, die sich kein Pay-TV leisten wollen oder können, haben in Deutschland in Sachen Champions League das Nachsehen. Da das ZDF beim bisher letzten Wettbieten mit den Internet-Handelsgiganten Amazon und DAZN leer ausging, werden die Vorrundenspiele der Champions League nicht im Free-TV übertragen. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Mittwochabend. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 20. September 2023, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Sven Voss und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.