Am Mittwoch, den 19. Juli 2023, bestreitet der 1. FC Union Berlin ein Testspiel gegen den österreichischen Klub Rapid Wien. Für die Eisernen ist es das dritte Vorbereitungsspiel, in den bisherigen zwei, gab es einen Sieg und eine Niederlage. Das Team Urs Fischer reist am 24. Juli ins Trainingslager nach Österreich.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie 1. FC Union Berlin gegen Rapid Wien und die Übertragung im TV und Livestream.

Union Berlin gegen Rapid Wien – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Rapid Wien findet am Mittwoch, 19. Juli 2023, statt. Angepfiffen wird die Partie im Stadion An der Alten Försterei in Berlin um 18:15 Uhr.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : 1. FC Union Berlin, Rapid Wien

: 1. FC Union Berlin, Rapid Wien Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Mittwoch, 19.07.2023 um 18:15 Uhr

: Mittwoch, 19.07.2023 um 18:15 Uhr Spielort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Union Berlin vs. Rapid Wien heute live: Übertragung des Testspiels im TV

Viele Fußballfans fragen sich, wo sie das Testspiel zwischen Union Berlin und Rapid Wien live im TV verfolgen können. Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Testspiel wird nicht live im TV übertragen.

Union Berlin heute: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Einen kostenlosen Livestream für die Partie Union Berlin gegen Rapid Wien wird es dagegen geben. Das Testspiel kann auf dem YouTube-Kanal vom 1. FC Union Berlin verfolgt werden.

Alle Infos im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay - TV : –

- : – Livestream: 1. FC Union Berlin YouTube-Kanal

Hier der Livestream zum Spiel (externen Inhalt zulassen):

Union Berlin Testspiel: Gegen Holstein Kiel wird viermal 30 Minuten gespielt

Um in der Vorbereitung beim 1. FC Union Berlin besondere Anreize zu schaffen, hat Trainer Urs Fischer sich für ein außergewöhnliches Format entschieden. Das Testspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel wird im XXL-Format ausgetragen. Die Zuschauer im Stadion an der Alten Försterei dürfen sich auf eine zusätzliche Spielzeit freuen, denn am Samstag um 15 Uhr werden viermal 30 Minuten gespielt. Damit möchte Fischer beim Fußball-Bundesligisten möglichst vielen Spielern Einsatzzeit ermöglichen.