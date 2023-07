Am Samstag, den 22. Juli 2023, trifft der 1. FC Union Berlin in einem Vorbereitungsspiel auf Holstein Kiel. Für das Team von Urs Fischer ist es das letzte Testspiel vor dem Trainingslager am 24. Juli. Bei der Partie gegen Holstein Kiel wird viermal 30 Minuten gespielt. Am vergangenen Mittwoch gab es für die Eisernen einen Sieg gegen den österreichischen Klub Rapid Wien.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie 1. FC Union Berlin gegen Holstein Kiel und die Übertragung im TV und Livestream.

Union Berlin gegen Holstein Kiel – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und Holstein Kiel findet am Samstag, 22. Juli 2023, statt. Angepfiffen wird die Partie im Stadion An der Alten Försterei in Berlin um 15 Uhr.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : 1. FC Union Berlin, Holstein Kiel

: 1. FC Union Berlin, Holstein Kiel Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Samstag, 22.07.2023 um 15 Uhr

: Samstag, 22.07.2023 um 15 Uhr Spielort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Union Berlin gegen Kiel live: Übertragung des Testspiels im TV

Viele Fußballfans fragen sich, wo sie das Testspiel zwischen Union Berlin und Holstein Kiel live im TV verfolgen können. Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Testspiel wird nicht live im TV übertragen.

Union Berlin heute: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Einen kostenlosen Livestream für die Partie Union Berlin gegen Holstein Kiel wird es dagegen geben. Das Testspiel kann auf dem YouTube-Kanal vom 1. FC Union Berlin verfolgt werden.

Alle Infos im Überblick:

Free-TV : –

: – Pay - TV : –

- : – Livestream: 1. FC Union Berlin YouTube-Kanal

Hier der Livestream zum Spiel (externen Inhalt zulassen):

Union Berlin: Wiedersehen mit Ex-Spieler Steven Skrzybski

Obwohl der 1. FC Union Berlin seit seinem Weggang im Sommer 2018 stets erfolgreich war und in der kommenden Saison erstmals in der Champions League spielen wird, bereut Steven Skrzybski seinen Abgang nicht. In einem Interview mit der "Berliner Zeitung" (Freitag) vor dem bevorstehenden Testspiel gegen seinen ehemaligen Verein, das an diesem Samstag im Stadion An der Alten Försterei stattfindet, erklärte der Stürmer vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel: "Nicht, weil ich diesen Gedanken bewusst ausblenden will, sondern weil ich damals eine Chance wahrnehmen wollte." Zur damaligen Zeit wechselte Skrzybski zum FC Schalke 04. Er betonte, dass man nicht vergessen dürfe, dass Union in der 2. Bundesliga und Schalke in der Champions League spielte, auch wenn es heute schwer vorstellbar sei und sich die Vereine in entgegengesetzte Richtungen entwickelt haben. Der Wechsel zu Schalke erfüllte für ihn einen Kindheitstraum, da Schalke immer einen besonderen Platz in seinem Herzen hatte. Er spekulierte darüber, dass es möglich sei, dass Union vielleicht sogar ohne ihn aufgestiegen wäre. Trotzdem bleibt die Rückkehr ins Stadion An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick für ihn etwas Besonderes. Er betonte seine anhaltende Liebe zum Verein, den Fans und den Mitarbeitern. Der Kontakt zu Union sei auch nach seinem Weggang nie abgerissen.