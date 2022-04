Der SV Waldhof Mannheim ist am Samstag zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. In der 3. Liga geht langsam aber sicher der Aufstiegskampf in die heiße Phase. Der SV Waldhof Mannheim hat noch sechs ausstehende Spiele und aktuell sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Bei einer Niederlage könnten die Aufstiegsträume der Blau-Schwarzen vermutlich begraben werden.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Saarbrücken live im TV ?

? Wo gibt es einen kostenlosen Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung vom 33. Spieltag findet ihr hier.

Saarbrücken gegen SV Waldhof – 3. Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel der 3. Liga zwischen Saarbrücken und Mannheim findet am Samstag, den 09.04.2022, um 14:00 Uhr im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken statt.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga auf einen Blick:

Saarbrücken vs. Mannheim: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fans haben allen Grund zur Freude, denn das Heimspiel von Saarbrücken gegen Mannheim wird im Free-TV übertragen. Der SWR übertragt das Duell der 3. Liga ab 14 Uhr live aus dem Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Zudem bietet der SR eine Übertragung der Partie im Free-TV an.

1. FC Saarbrücken gegen SV Waldhof Mannheim: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Der SWR bietet auf seiner Homepage, Mediathek und via YouTube einen kostenlosen Live-Stream an. Zudem gibt es die Möglichkeit das Spiel online im Stream vom SR zu sehen. Außerdem berichtet der kostenpflichtige Streaming-Dienst der Telekom Magenta Sport bereits ab 13:45 Uhr aus Saarbrücken.

Alle Infos zur Übertragung 1. FC Saarbrücken gegen SV Waldhof Mannheim am 09.04.2022 um 14:00 Uhr:

1. FC Saarbrücken gegen SV Waldhof Mannheim: Aufstellung

Die voraussichtliche Ausstellung am Samstag, 09.04.2022, um 14:00 Uhr:

1. FC Saarbrücken: Batz - Becker, Boeder, Zellner - Ernst, Zeitz, Gnaase, Krätschmer - Günther-Schmidt - Scheu, Jacob

Saarbrücken gegen Mannheim live: Kosten für MagentaSport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.