Am heutigen Freitag, den 17.09.2021, empfängt der 1. FC Nürnberg den FC Hansa Rostock. Der 1. FCN ist noch ungeschlagen in dieser Saison, trotzdem stehen sie nur auf dem sechsten Tabellenplatz (2 Siege, 4 Remis). Gegen den Tabellenführer SSV Jahn Regensburg erkämpfte sich der Club aus Bayern einen Punkt. Somit bleiben sie im Kampf um den Aufstieg weiterhin am Ball. Der FC Hansa Rostock spielt eine solide 2. Liga-Spielzeit bis hierhin. Am vergangenen Spieltag gewannen sie Dank eines späten Treffers zu Hause gegen Darmstadt und holten sich somit drei wichtige Punkte. Die Hanseaten gehen zuversichtlich in die Auswärtspartie gegen „Den Club“. „Wir müssen uns letztlich auf unsere Aufgaben fokussieren und wieder 100 Prozent abrufen, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch in Nürnberg punkten können“, so Verteidiger Calogero Rizzuto vor dem Aufeinandertreffen.

FC Nürnberg gegen FC Hansa Rostock: Anstoß, Uhrzeit, Schiedsrichter

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Nürnberg und Rostock findet am Freitag, den 17.09.2021, um 18:30 Uhr statt. Robin Braun wird das Spiel im Max-Morlock-Stadion leiten.

Alle Infos der Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Nürnberg, FC Hansa Rostock

: 1. FC Nürnberg, FC Hansa Rostock Wettbewerb : 2. Bundesliga, 7. Spieltag

: 2. Bundesliga, 7. Spieltag Datum und Uhrzeit : 17.09.2021, um 18:30 Uhr

: 17.09.2021, um 18:30 Uhr Spielort : Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg zugelassene Zuschauer : 25.000

: 25.000 Schiedsrichter : Robin Braun

: Robin Braun Assistenten : Asmir Osmanagic, Manuel Bergmann

: Asmir Osmanagic, Manuel Bergmann 4. Offizieller : Martin Speckner

: Martin Speckner Video-Assistent : Pascal Müller

: Pascal Müller VAR-Assistent: Tobias Schultes

Wo kann man das Spiel zwischen dem 1. FCN und FC Hansa live im TV verfolgen?

Fußballfans fragen sich, ob das 2. Ligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Übertragung Nürnberg vs. Rostock: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Auch hier müssen die Fußballfans eine weitere schlechte Nachricht hinnehmen, denn für das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben.

Alle Infos zur Übertragung am Freitag, den 17.09.2021, um 18:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 7. Spieltag

Neben der Partie zwischen Nürnberg und Rostock stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 7. Spieltag der 2. Bundesliga der Saison 21/22

Alle Zweitliga-Spiele am 7. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 17.09.2021, 18:30 Uhr

FC Schalke 04 vs. Karlsruher SC

Samstag, den 18.09.2021, 13:30 Uhr

Holstein Kiel vs. Hannover 96

Fortuna Düsseldorf vs. SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen vs. 1. FC Heidenheim

Samstag, den 18.09.2021, 20:30 Uhr

SV Werder Bremen vs. Hamburger Sportverein

Sonntag, de 19.09.2021, 13:30 Uhr