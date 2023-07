Am heutigen Donnerstag, den 13. Juli 2023, testet der 1. FC Nürnberg gegen den englischen Vizemeister Arsenal London. Für die Nürnberger ist es das vorletzte Testspiel in der Sommervorbereitung. Zugleich ist es der wohl schwierigste Test für die Mannschaft von Cristian Fiel. Bevor es am 30. Juli zum Saisonstart nach Rostock geht, ist noch ein weiteres Testspiel geplant. Am Samstag kommt es für den FCN zum Duell mit Drittligist FC Saarbrücken.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel 1. FC Nürnberg gegen Arsenal London und die Übertragung im TV und Livestream.

1. FC Nürnberg gegen Arsenal – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Arsenal London findet am Donnerstag, den 13. Juli 2023, statt. Anpfiff im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ist um 19 Uhr.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : 1. FC Nürnberg, Arsenal London

: 1. FC Nürnberg, Arsenal London Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Donnerstag, 13. Juli 2023, 19 Uhr

: Donnerstag, 13. Juli 2023, 19 Uhr Spielort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

1. FC Nürnberg heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Fußballfans können das Testspiel zwischen Nürnberg und Arsenal London live verfolgen. Der österreichische Sender ServusTV Deutschland überträgt das Testspiel live im Free-TV. Dieser Sender ist in allen Bundesländer über Kabel empfangbar. Zusätzlich bietet ServusTV einen kostenlosen Livestream für alle Fans an. Die Übertragung startet um 18:45 Uhr. Kommentator ist Markus Theil. Als Experte steht ihm Martin Driller zur Seite.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : ServusTV Deutschland

: ServusTV Deutschland Pay - TV :

- : Livestream: ServusTV ON

1. FC Nürnberg: Premierentreffer für Kanji Okunuki

Zum Abschluss ihres Trainingslagers in Österreich konnte der 1. FC Nürnberg einen Sieg in einem Testspiel verbuchen. Der fränkische Zweitligist besiegte am Sonntag den ungarischen Erstliga-Aufsteiger Diósgyőri VTK mit 3:1 (1:1) und feierte damit im vierten Vorbereitungsspiel den dritten Sieg. Kanji Okunuki, der japanische Neuzugang, erzielte in Hausmening sein erstes Tor für die Nürnberger in der 38. Minute. Christoph Daferner (54.) und Jan Gyamerah (61.) sorgten nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich für den Sieg. Leider musste Taylan Duman verletzungsbedingt ausgewechselt werden.