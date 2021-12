1. FC Magdeburg gegen SV Waldhof Mannheim: In der 3. Liga kommt es am heutigen Sonntag, 19.12.2021 zum Spitzenspiel. Am 20. Spieltag empfängt der Tabellenerste den Tabellendritten im letzten Duell vor der Winterpause.

Mit derzeit 41 Punkten trägt der heutige Gastgeber bereits den Titel Herbstmeister. In den letzten zehn Spielen verlor die Mannschaft von Christian Fritz nur ein Mal, zuletzt konnte der FSV Zwickau gegen die Magdeburger einen Punkt erzwingen. Auch beim SV Waldhof läuft es ähnlich gut, in den letzten fünf Spielen konnte das Team elf Punkte hervorbringen. Mit 34 Punkten befindet sich Mannheim unter Trainer Patrick Glöckner auf dem Relegationsplatz. Allerdings geht es in der oberen Hälfte der Tabelle sehr eng zu, von Rang sieben trennen die Mannheimer nur fünf Zähler. Die Fans dürfen sich in jedem Fall auf ein spannendes und hart umkämpftes Duell am letzten Spieltag im Jahr 2021 freuen.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Waldhof Mannheim live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 20. Spieltag findet ihr hier.

Magdeburg gegen Waldhof: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FCM und Mannheim findet am Sonntag, den 19.12.2021, um 13:00 Uhr in der Magdeburger MDCC-Arena statt.

Alle Infos zum Sonntagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : 1. FC Magdeburg, SV Waldhof Mannheim

: 1. FC Magdeburg, SV Waldhof Mannheim Wettbewerb : 3. Liga, 20. Spieltag

: 3. Liga, 20. Spieltag Datum und Uhrzeit : 19.12.2021, um 13:00 Uhr

: 19.12.2021, um 13:00 Uhr Spielort: MDCC-Arena, Magdeburg

Magdeburg gegen Waldhof: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Magdeburg vs. Mannheim: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das Drittligaspiel wird es leider auch nicht geben. Lediglich bei Magenta kann das Spiel zwischen Magdeburg und dem SV Waldhof kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung FCM gegen Mannheim am 19.12.2021 um 13:00 Uhr:

Magdeburg gegen Waldhof: Welche Corona-Regeln gelten?

Insgesamt sind am Sonntag aufgrund der Corona-Maßnahmen nur 15000 Zuschauer in der Magdeburger MDCC-Arena zugelassen. Es gelten die 2G-Plus-Regel, Zutritt erhalten also nur geimpfte und genesene Besucher, die einen negativen Test nachweisen. Der Test darf frühestens am Samstag, 18.12.2021 um 15 Uhr durchgeführt worden sein. Das negative Ergebnis kann sowohl in digitaler als auch in schriftlicher Form vorgelegt werden.