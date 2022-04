Am Samstag, 09.04.2022, gastiert der FC Viktoria Köln beim 1. FC Magdeburg am 33. Spieltag der 3. Liga. Für den 1. FC Magdeburg ist das Ziel zum Greifen nahe: Der Aufstieg in die 2. Bundesliga! Nach aktuellem Stand haben die Magdeburger noch sechs Spiele vor sich, um die nötigen acht Punkte zu ergattern, um den direkten Zweitliga-Aufstieg festzumachen. Gegner Viktoria Köln braucht dahingegen immer noch einige Punkte für den sicheren Ligaverbleib.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Viktoria Köln live im TV ?

? Wo gibt es einen kostenlosen Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung vom 33. Spieltag findet ihr hier.

1. FC Magdeburg gegen FC Viktoria Köln – 3. Liga heute: Anpfiff, Spielort, Datum, Übertragung

Das Spiel der 3. Liga zwischen Magdeburg und Köln findet am Samstag, den 09.04.2022, um 14:00 Uhr im MDCC Arena in Magdeburg statt.

Alle Infos zum Spiel der 3. Liga auf einen Blick:

Magdeburg vs. Köln: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fußball-Fans haben Glück: Das Duell Magdeburg gegen Köln wird im Free-TV übertragen. Sowohl der MDR als auch der WDR übertragen das Spiel der 3. Liga ab 14 Uhr live aus dem MDCC Arena in Magdeburg.

1. FC Magdeburg gegen FC Viktoria Köln: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Der MDR und WDR bietet auf ihrer Homepage einen kostenlosen Live-Stream an. Außerdem berichtet der kostenpflichtige Streaming-Dienst der Telekom Magenta Sport ab 14:00 Uhr aus Magdeburg.

1. FC Magdeburg gegen FC Viktoria Köln: Aufstellung

Die voraussichtliche Ausstellung am Samstag, 09.04.2022, um 14:00 Uhr:

1. FC Magdeburg: Reimann - Obermair, Tob. Müller, Bittroff, Bell Bell - A. Müller - Krempicki, Condé - Atik, T. Ito - Schuler

FC Viktoria Köln: Nicolas - Siebert, Fritz, Greger, Buballa - Klefisch, Sontheimer - Risse, Handle - Philipp, L. Marseiler

Magdeburg gegen Viktoria Köln live: Kosten für MagentaSport

MagentaSport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro monatlich.