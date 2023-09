Am Samstag, den 23. September 2023, trifft der 1. FC Lok Leipzig in der Regionalliga Nordost auf den BFC Dynamo. Der Gastgeber aus Leipzig verlor die letzten drei Ligaspiele und rutschte dadurch in ins Mittelfeld der Tabelle. Gegen den BFC Dynamo möchte das Team von Almedin Civa wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Der BFC Dynamo reist mit großem Selbstvertrauen nach Leipzig. Die Mannschaft von Dirk Kunert ist seit mittlerweile sechs Spielen unbesiegt. Am vergangenen Spieltag gab es einen Sieg gegen Babelsberg. Bisher trafen die beiden Teams 11-mal in der Regionalliga aufeinander. Viermal konnte der 1. FC Lok Leipzig die Partie gewinnen, viermal gab es ein Remis und der BFC Dynamo ging dreimal als Sieger vom Platz.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel 1. FC Lok Leipzig gegen den BFC Dynamo und die Übertragung im TV und Stream.

1. FC Lok Leipzig vs. BFC Dynamo – Regionalliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 23.09.2023, trifft der 1. FC Lok Leipzig auf den BFC Dynamo. Anpfiff der Partie ist um 14:05 Uhr im Bruno-Plache-Stadion in Leipzig. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : 1. FC Lok Leipzig, BFC Dynamo

: 1. FC Lok Leipzig, BFC Dynamo Wettbewerb : 8. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 8. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Samstag, 23.09.2023, 14:05 Uhr

: Samstag, 23.09.2023, 14:05 Uhr Spielort: Bruno-Plache-Stadion, Leipzig

Wer überträgt 1. FC Lok Leipzig gegen BFC Dynamo im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem BFC Dynamo wird live TV übertragen. Der Mitteldeutsche Rundfunk MDR überträgt die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist mit dem Anstoß um 14:00 Uhr.

Wer zeigt 1. FC Lok Leipzig gegen BFC Dynamo kostenlos im Stream?

Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Für die Partie 1. FC Lok Leipzig gegen den BFC Dynamo wird es einen kostenlosen Livestream geben. Der Mitteldeutsche Rundfunk bietet parallel zur Übertragung im Free-TV einen kostenlosen Livestream an. Übertragungsbeginn ist auch hier um 14:00 Uhr.