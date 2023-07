Am Samstag, den 15. Juli 2023, trifft der 1. FC Kaiserslautern in einem Vorbereitungsspiel auf den englischen Klub Norwich City. Die Begegnung mit Norwich wird die offizielle Saisoneröffnung vom 1. FC Kaiserslautern sein. Neben dem Testspiel sind diverse Aktionen geplant, darunter die Präsentation des neuen Trikots vor dem Spielbeginn.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Norwich City und die Übertragung im TV und Livestream.

1. FCK gegen Norwich City – Testspiel: Uhrzeit und Anpfiff

Das Testspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Norwich City findet am Samstag, 15. Juli 2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : 1. FC Kaiserslautern, Norwich City

: 1. FC Kaiserslautern, Norwich City Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Samstag, 15.07.2023 um 14 Uhr

: Samstag, 15.07.2023 um 14 Uhr Spielort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern vs. Norwich City heute: Übertragung des Testspiels im TV und Stream

Viele Fußballfans fragen sich, wo sie das Testspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Norwich City live im TV verfolgen können. Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Leider wird das Testspiel zwischen Kaiserslautern und Norwich City nicht live im TV übertragen. Bisher ist noch nicht bekannt, ob es für das Vorbereitungsspiel einen kostenlosen Livestream geben wird. Wenn überhaupt, dann wird Lautern das Spiel auf dem hauseigenen YouTube-Kanal übertragen.

Lautern holt mit Tachie neuen Stürmer

Der 1. FC Kaiserslautern hat Angreifer Richmond Tachie vom Ligakonkurrenten SC Paderborn verpflichtet. Dies teilten die Pfälzer am Freitag mit. Der 24-Jährige war bei den Ostwestfalen in der vergangenen Spielzeit nicht über die Jokerrolle hinausgekommen, seinen einzigen Saisontreffer erzielte er im DFB-Pokal. Zuvor gelangen ihm in 37 Drittligaspielen für Viktoria Köln und die U23 von Borussia Dortmund 15 Torbeteiligungen.