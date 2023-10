Heute, am 13. Oktober 2023 trifft der 1. FC Kaiserslautern in der Länderspielpause in einem Testspiel auf den FC Metz. Um vor dem nächsten Spiel in der 2. Liga gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Oktober im gewohnten Spielrhythmus zu bleiben, arrangierten die beiden Teams das Aufeinandertreffen. Dem französischen Erstligisten FC Metz gelang im Sommer nach nur einem Jahr in der Ligue 2 der direkte Wiederaufstieg ins französische Fußball-Oberhaus. Die beiden Teams, deren Fans eine enge Freundschaft pflegen, trafen zuletzt im November 2021 in Metz in einem Freundschaftsspiel aufeinander. In diesem Spiel gingen die Franzosen mit 2:1 als Sieger vom Platz.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Metz und die Übertragung im TV und Livestream.

1. FC Kaiserslautern gegen FC Metz – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Metz findet am Freitag, 13. Oktober 2023, statt. Anpfiff ist um 15 Uhr auf Platz 4 am Fritz-Walter-Stadion.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : 1. FC Kaiserslautern, FC Metz

: 1. FC Kaiserslautern, FC Metz Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Freitag, 13. Oktober 2023, 15:00 Uhr

: Freitag, 13. Oktober 2023, 15:00 Uhr Spielort: Platz 4 am Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Für alle Fans, die das Spiel nicht vor Ort in Kaiserslautern verfolgen können, gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten. Das Testspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Metz wird weder im TV noch im Livestream gezeigt.

Das Spiel ist jedoch für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Tickets für dieses Match sind sowohl an der Tageskasse als auch im Fanshop an der Südtribüne des Fritz-Walter-Stadions erhältlich.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick: