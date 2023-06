Die britische Schauspielerin und Politikerin Glenda Jackson ist tot. Das berichtet die „Daily Mail“. Sie soll am Donnerstagmorgen in London in ihrem Haus verstorben sein, heißt es in einem offiziellen Statement.

Glenda Jackson: Was ist die Todesursache?

Zur Todesursache sind wenig Details bekannt. In der Mitteilung heißt es, dass Jackson nach kurzer Krankheit gestorben sei – und das friedlich im Kreise ihrer Familie.

Die erfolgreichsten Filme von Glenda Jackson

Glenda Jackson gehörte zu den bekanntesten Schauspielerinnen in Großbritannien. Für ihre Hauptrollen in den Filmen „Liebende Frauen“ (1969) und „Mann, bist du klasse!“ (1973) bekam sie zwei Oscars. Weitere bekannte Streifen mit ihrer Beteilung sind „Maria Stuart, Königin von Schottland“ sowie „Tschaikowsky“. 2021 kam ihr letzter Film „Ein Festtag“ in die Kinos.

Glenda Jackson: Karriere in der Politik

In den 90ern sorgte Glenda Jackson als Politikerin für Aufsehen. 1992 zog sie ins britische Unterhaus ein. 2015 trat sie als Abgeordnete zurück.