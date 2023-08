Traurige Nachrichten aus Hollywood: Der langjährige Partner von Schauspielerin Sandra Bullock, Bryan Randall, ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Der Fotograf litt an der Krankheit ALS. Jetzt hat der den dreijährigen Kampf verloren, wie die Familie in einem Statement am Montag bekannt gab.

Acht Jahre lang waren er und Bullock ein Paar. Sie bezeichnete ihn vor zwei Jahren in einer Talkshow noch als die Liebe ihres Lebens. Doch wer war der Mann, der die Schauspielerin so glücklich gemacht hat?

Was war die Todesursache bei Bryan Randall?

Wie jetzt erst bekannt wurde, litt der Partner von Sandra Bullock schon länger an ALS. Die unheilbare Muskel- und Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose führt zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung. „Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Bryan Randall am 5. August nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS friedlich verstorben ist“, heißt es in dem Statement seiner Familie, aus dem US-Medien zitieren. Er habe sich früh dafür entschieden, seine Krankheit geheimzuhalten und seine Familie habe diesen Wunsch respektiert.

Sandra Bullock pflegte Bryan Randall zu Hause

Wie aus einem Instagram-Post von Sandra Bullocks Schwester Gesine Bullock-Prado zu entnehmen ist, hat die Schauspielerin ihren kranken Partner zu Hause gepflegt. Zu einem Foto von einem fröhlich lachenden Randall schreibt Bullock-Prado unter anderem: „ALS ist eine grausame Krankheit. Aber es ist ein kleiner Trost zu wissen, dass er in meiner wundervollen Schwester und der Gruppe von Krankenschwestern, die ihr halfen, sich zu Hause um ihn zu kümmern, die besten Pfleger hatte.“

Bryan Randall war Fotograf und Model

Randall, der aus Portland im US-Bundesstaat Oregon stammt, war zuletzt als Fotograf tätig. Doch er modelte auch. So war er etwa 2011 an der Seite von Supermodel Cindy Crawford in der September-Ausgabe der „Harper’s Bazaar Singapore“ zu sehen.

Wie haben sich Sandra Bullock und Bryan Randall kennengelernt?

Die beiden haben sich im Januar 2015 kennengelernt, als er die Geburtstagsfeier ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. Sie hielten ihre Beziehung zunächst weitgehend geheim. Immer mal wieder wurden sie dennoch zusammen gesichtet. Im Oktober desselben Jahres zeigten sie sich schließlich erstmals bei der Filmpremiere des Dramas „Die Wahlkämpferin“ offiziell als Paar.

Waren die beiden verheiratet?

Trotz ihrer langjährigen Beziehung waren die Schauspielerin und der Fotograf nicht verheiratet. Das begründete Bullock 2021 in einer Facebook-Talkshow mit Jada Pinkett Smith, Willow Smith und Adrienne Banfield-Norris wie folgt: „Ich brauche kein Papier, um eine hingebungsvolle Partnerin und eine hingebungsvolle Mutter zu sein.“ In diesem Interview sagte sie auch, dass sie mit Randall „die Liebe meines Lebens“ gefunden habe.

Sandra Bullock und Bryan Randall zogen drei Kinder groß

2010 adoptierte Sandra Bullock ihren Sohn Louis. 2015, also im selben Jahr, wie sie Randall kennengelernt hatte, adoptierte sie die zweijährige Laila. Bryan Randall brachte zudem seine Tochter Skylar mit in die Beziehung. Bullock bezeichnete ihre Patchwork-Familie in der Talkshow als „das Beste überhaupt“.