„Annalena ist klug, wortgewandt und empathisch. Das zeichnet sie aus, die Menschen lieben das an ihr“, lobte Roland Kaiser seine Tochter in einem Interview mit „Bunte“.2022 gründete sie mit ihrem berühmten Vater die Künstleragentur „Kaiser & Kaiser Management“. „Schon mit zehn oder elf Jahren fand ich es immer irre spannend, hinter der Bühne alles mitzuerleben“, schwärmte Annalena,

Die gebürtige Münsteranerin hat nicht nur was im Köpfchen – sie zieht auch gerne die Blicke auf sich. Auf dem roten Teppich und auf Instagram sorgt Annalena Kaiser regelmäßig für Wow-Momente. „Tolle junge Frau. Tolle Familie. Toller Papa“, schreibt ein Follower unter einem Foto auf Instagram. Gut 2.500 Menschen folgen der jungen Musikmanagerin auf der sozialen Plattform. Gut möglich, dass in naher Zukunft noch einige Fans dazukommen werden.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Neben Annalena hat Roland Kaiser noch weitere Kinder.stammt aus der Beziehung mit Schauspielerin Anja Schüte. Roland Kaisers neue Frau Silvia brachte ihren Sohn Tim aus einer ehemaligen Beziehung mit. Roland Kaiser ist auch Opa. Jüngst zeigte sich der Schlagerstar mit seiner Enkelin auf Instagram. Auf dem Bild sieht man, wie der Musiker Hand in Hand mit dem kleinen Mädchen durch den Backstage-Bereich seines Konzerts spaziert. „Die kleine Kaiserin zu Besuch bei Opa Roland in Oberhausen“, freute sich der 70-Jährige. Wie die Kleine heißt, ist jedoch in der Öffentlichkeit nicht bekannt.