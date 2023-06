Große Ehre für die Schlager-Legende! Roland Kaiser ist in Dresden auf Euro-Scheinen zu sehen. Es handelt sich dabei nicht um eine Idee der EZB. Die Null-Euro-Scheine sind eine Marketing-Aktion der Stadt Dresden.

5.000 Scheine mit Roland Kaisers Gesicht erhältlich

20. „Kaisermania“, die im Juli und August in Dresden stattfindet, veröffentlicht die Stadt Null-Euro-Scheine mit dem Gesicht des Schlagerstars. Auf Instagram schreibt n einer limitierten Sammlerauflage von 5.000 Stück geben.“ Zur Feier der“, die im Juli und August in Dresden stattfindet, veröffentlicht die Stadt. Auf Instagram schreibt Roland Kaiser : „Zu diesem besonderen Jubiläum wird es einen Null-Euro-Geldschein ‚Kaiserliches Dresden‘ i

Ein Schein kostet 150 Euro

Die besonderen Scheine sind unter anderem im Dresdner Hauptbahnhof und in der QF Passage an der Frauenkirche erhältlich. Es können maximal fünf Scheine für einen Stückpreis in Höhe von 150 Euro gekauft werden. Der Erlös dieser Aktion kommt der Stiftung Lichtblick zugute, die sich für Kinder und Jugendliche in Armut einsetzt. Der Schlagerstar hat für seine Fans noch eine Überraschung parat: „Darüber hinaus signiere ich 20 Scheine der limitierten Jubiläumsedition für einen guten Zweck.“ Bezahlen kann man mit den Scheinen nicht.

Roland Kaiser und Dresden: Eine Lovestory

Anfang der 90er besuchte Roland Kaiser zum ersten Mal die Stadt an der Elbe. Es war Liebe auf den ersten Blick. „Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Guck mal, deswegen heißt das Elbflorenz. Es war ein tolles Feeling“, wird der Schlagerstar von den „Dresdner Neuesten Nachrichten“ zitiert. Seit 20 Jahren lockt er mit seiner „Kaisermania“ tausende Fans ans Elbufer der sächsischen Landeshauptstadt. Kaum verwunderlich, dass nun Euro-Scheine mit Roland Kaisers Gesicht in Dresden im Umlauf sind.