Peter Simonischek ist am Montag gestorben. Das teilt das Wiener Burgtheater mit. Er wurde 76 Jahre alt.

Für „Toni Erdmann“gab es fast einen Oscar

Österreich verliert mit Peter Simonischek einen bekannten Schauspieler, der mit seinen Rollen in Filmen und auf Theaterbühnen für Aufsehen sorgte. Seine wohl berühmteste Rolle war „Toni Erdmann“. Der gleichnamige Film feiert 2016 Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes. Der Streifen wurde mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.

Peter Simonischek lebte fürs Theater

Von 1979 bis 1999 war Peter Simonischek Teil der Berliner Schaubühne. In den 2000ern spielte er für sieben Jahre bei den Salzburger Festspielen die Hauptrolle im Stück „Jedermann“. Seit 1999 gehörte Peter Simonischek zum Ensemble des Wiener Burgtheaters.

Peter Simonischek soll zu Hause verstorben sein

Über die Todesursache von Peter Simonischek ist derzeit wenig bekannt. Wie mehrere Medien berichten, sei der Schauspieler nach kurzer, schwerer Krankheit in Wien verstorben. Das Burgtheater Wien teilt mit, dass Simonischek seine letzten Stunden daheim im engsten Familienkreis verbracht habe. Über Krankheiten war in der Öffentlichkeit nichts bekannt. Im März 2023 kam mit „Der vermessene Mensch“ der letzte Kinofilm mit Peter Simonischek in die Kinos.