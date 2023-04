Peter Maffay gehört mit 21 Nummer-eins-Alben und 50 Millionen Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängern des Landes. Seit mehr als sechs Jahrzehnten ist der „So bist du“-Interpret nicht mehr aus der Musiklandschaft wegzudenken. In all den Jahren erlebte Maffay allerdings nicht nur Höhepunkte. Ein bestimmtes Konzert wird der 73-Jährige wohl nie vergessen.

1982 hatte Peter Maffay die Ehre,. Für sechs Konzerte in Deutschland durfte der damals noch junge deutsche Musiker mit seiner Band vor den Fans der britischen Rockgruppe singen. Für Maffay war das eigentlich eine große Ehre. Doch dieses vorläufige Karriere-Highlight entpuppte sich als Fiasko.erzählte Maffay dem „ Playboy“ . Das einmalige Konzert-Erlebnis hatte auch eine gute Seite, wie der Musiker erklärte: „Es war die beste Lehre, die wir hätten ziehen können.

Am Ostermontag bleibt Peter Maffay sicherlich ein Fan-Aufstand erspart. Der Musiker feiert am 10. April (20:15 Uhr, Sat.1) den 40. Geburtstag von Tabaluga. In der Show „Happy Birthday Tabaluga!“ wünschen zahlreiche Stars dem grünen Drachen alles Gute. Mit dabei sind unter anderem Maite Kelly, Beatrice Egli Roland Kaiser , Joshua Kimmich und Max Giesinger.