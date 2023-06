In einigen Fällen eifern Kinder ihren berühmten Eltern nach. Lilly Krug, die Tochter von Veronica Ferres, ist ebenfalls Schauspielerin. Michelle Hunzikers Tochter Aurora arbeitet wie ihre Mama als Moderatorin. Und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen macht wie einst Papa Jos Karriere als Rennfahrer.

Peter Kloeppel: Tochter Geena will als Musikerin durchstarten

Die Tochter von „RTL aktuell“-Star Peter Kloeppel tritt allerdings nicht in die Fußstapfen ihrer berühmten Papas. Nachrichtensprecherin? Von wegen! Geena hat andere Pläne: Sie will als Sängerin Karriere machen.

Geena Kaye hat bereits einige Songs veröffentlicht

Die 26-Jährige, die noch vor kurzem in New York lebte, brennt für die Musik. Geena Kaye, wie sie mit Künstlernamen heißt, hat bereits mehrere Songs veröffentlicht. 2021 wurden ihre Lieder mehr als 22.000 Mal auf Spotify gestreamt. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihr bislang letztes Musikvideo zu ihrem Song „Blisters“. Ob neue Songs in Planung sind, ist derzeit nicht bekannt.

Peter Kloeppel nimmt die „Deutsche Bahn“ unter die Lupe

Ihr Vater Peter Kloeppel wird am Donnerstagabend (20:15 Uhr) mit einer Sondersendung bei RTL zu sehen sein. Bei „Durchleuchtet – Das Chaos bei der Bahn“ nimmt der erfahrene Journalist die Abläufe hinter den Kulissen der „Deutschen Bahn“ unter die Lupe und hinterfragt diese kritisch.