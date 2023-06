Die große „Celebration“ muss warten: US-Sängerin Madonna ist krank und muss ihre geplante Welttournee verschieben. Das teilte ihr Manager Guy Oseary auf Instagram mit. Demnach lag die 64-Jährige aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion mehrere Tage auf der Intensivstation.

Die gute Nachricht: Madonna gehe es mittlerweile besser, dennoch sei sie noch in ärztlicher Behandlung, heißt es in dem Statement. Man erwarte eine vollständige Genesung. Die schlechte Nachricht: Aus diesem Grund müssten aktuell alle Engagements pausiert werden, was die anstehende Tour beinhalte.

Wie geht es mit Madonnas „Celebration“-Welttournee weiter?

Das betrifft rund 80 Konzerte in 35 Städten. Geplant wäre die „Celebration“-Tour am 15. Juli 2023 im kanadischen Vancouver gestartet. Im November wäre Madonna dann für vier Konzerte nach Köln und Berlin gekommen. Erst im Januar war jeweils eine Zusatzshow angekündigt worden. Wie geht es jetzt weiter?

Zu den Verschiebungen schreibt ihr Manager: „Wir werden euch weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows.“

