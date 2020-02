Und ein weiteres Model freut sich auf ein Baby: Barbara Meier, Gewinnerin der zweiten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, erwartet zusammen mit ihrem Mann Klemens Hallmann ein Kind. Das verkündete die 33-Jährige am Freitag in einem humorvollen und eindeutigen Instagram-Post.

Instagram-Post erinnert an „Mr. und Mrs. Smith“

Meier postete eine Foto-Collage, die an das Plakat des Filmes „Mr. und Mrs. Smith“ mit Angelina Jolie und Brad Pitt erinnert. Zu sehen ist Meier in einem schwarzen Kleid mit hohem Beinschlitz. Während Angelina Jolie auf dem Originalplakat in ihrem Sturmpfand eine Pistole stecken hat, hat Meier diese gegen ein Babyfläschchen ausgetauscht. Ihr Mann hält auf dem Plakat statt der Waffe, die Brad Pitt in den Händen hält, einen Teddybären. Überschrieben ist das ganze mit „Mr. und Mrs. Hallmann - Expecting a baby. Sommer 2020“. Auch im dazugehörigen Kommentar macht das Model und die Schauspielerin noch einmal deutlich, worum es geht: „Mission Baby“, ist da zu lesen.

Barbara Meier ist schwanger: Fans und Promis gratulieren

„Wie toll!“, kommentierte Model-Kollegin Franziska Kuppe die Nachricht und RTL-Moderatorin Frauke Ludowig schireb „Ich freue mich sehr!“

Auch Barbara Meiers Fans und Follower beglückwünschten das Paar. „Was für eine schöne Nachricht zum Valentinstag!“, schrieb ein Fan unter den Post. Das Bild hatte am Freitagnachmittag bereits mehrere tausend Likes und hunderte Kommentare.

Lena Gercke und Dutstin Schöne: Sie erwarten ihr erstes Kind

Auch die Gewinnerin der ersten Staffel GNTM, Lena Gercke, ist im Baby-Glück. Gemeinsam mit ihrem Freund Dustin Schöne erwartet sie ihr erstes Kind. Das verkündete sie Anfang Januar über ihren Instagram-Kanal.

15. Staffel von Germany’s Next Topmodel gestartet

Gercke und Meier gewannen die erste beziehungsweise zweite Staffel von „GNTM“. Seit Ende Januar sucht Model-Mama Heidi Klum wieder Nachfolgerinnen: Am 30. Januar startete die 15. Staffel der Show. Alle Sendetermine der Show sowie Infos rund um die Kandidatinnen gibt es bei uns im Überblick.