Kunst Gildepreis für „Don’t tell it Mama“

Gildepreis für „Don’t tell it Mama“

Ulm / Otfried Käppeler

Für die Mitgliederausstellung 2019 der Künstlergilde Ulm gab es keine thematische Vorgabe. Entsprechende viele unterschiedliche Themen werden in der Ausstellung behandelt. Die gegenständliche Darstellung herrscht aber vor – mit Tendenzen zur Abstraktion.

Einer Mischung aus abstrakten und figurativen Elemente folgt auch Marita Tobners Bild „Don’t tell it Mama“ in Mischtechnik, für das sie den Gildepreis erhielt. Ein großes Querformat zeigt ein mit Linoldruck dreifach nebeneinander gesetztes, farblich variiertes Frauenporträt im Viertelprofil. Hintergrund für das dreifache Porträt bilden aufgeklebte Zeitungen (Texte und Fotos) sowie Farbmuster. Hinzu kommen bisweilen organisch anmutende Formen, die nicht definiert sind.

Das Porträt steht im Zentrum der Komposition. Im Zusammenspiel mit den die Figuren umfangenden, im Bildraum schwebenden Formen, wirkt die Komposition bei aller Konzentration lebendig. Die Porträtierte trägt große runde Ohrringe, Kopfschmuck, und ein lose gelegter Überhang gibt den Blick auf die Schultern frei. Die Frau schaut trotz des abgewandten Gesichts (Viertelporträt) den Betrachter aus den Augenwinkeln an. Distanz und Nähe, Abwendung und Verführung in einem trägt die Figur in sich, was wiederum der stilistischen Offenheit des Bilds der Ulmer Malerin entspricht.

Das Spiel mit Abstraktion und Gegenständlichkeit verfolgt auch Johanna Sandner mit ihren glasierten Keramiken. Die einzelnen Formen scheinen Gebrauchsgegenständen nachgebildet zu, doch wirklich definiert sind sie nicht.

Wie die Plastik ist die Fotografie in der Ausstellung nur schwach vertreten. Josef Feistle reagiert mit seinen schwarzweiß gehaltenen Fotos „100 Jahre Bauhaus – 100 Jahre Künstlergilde“ inhaltlich auf beide Jubiläen.

Info Die Ausstellung läuft bis 10. März; Do/Fr 14-17, Sa/So 11-17 Uhr.