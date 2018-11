Pop Dominoe: „The Lost Radio Show“ gefunden

Helmut Pusch

Jeder Computerbesitzer weiß: Die Frage ist nicht, ob eine Festplatte abstürzt, sondern wann. Nahezu jeder ignoriert die Gefahr, macht weiter – ohne Sicherungskopie. Das haben auch die Musiker von Dominoe vor zehn Jahren getan – mit fatalen Folgen. Jetzt, zehn Jahre später hatten sie dagegen Glück. Und deshalb liegt jetzt das Live-Album „The Lost Radio Show“ vor.

Doch von Anfang an: 1988 brachte die französische Autofirma Renault einen neuen Kleinwagen des Typs R 5 auf den Markt. Die Musik für den TV-Spot des „kleinen Freunds“ lieferte die deutsche Band Dominoe mit dem Titel „Here I Am“. Geschrieben hatten ihn Gitarrist Robert Papst und Sänger Jörg Sieber. Die Musik des Spots wurde zum Hit. „Here I Am“ hielt sich monatelang in den Hitparaden, machte Dominoe zu Stars – auch international.

One-Hit-Wonder

Ein Erfolg, den die Band nicht wiederholen konnte, Dominoe wurde zu einem One-Hit-Wonder. Und als solches engagierte sie auch ein Londoner Radiosender 20 Jahre später, Die Band sollte im Studio des Senders ein Live-Konzert spielen. Sieber und Papst riefen ihre Musiker zusammen, probten und spielten 15 Songs ein, die sie auch auf einer Festplatte mitschnitten. „Doch einige Tage später rauchte die Festplatte ab“, erzählt Sieber. „Wir hatten keine Sicherungskopie gemacht. Die Mittel, um alles noch einmal zu machen, hatten wird damals nicht. Alles schien verloren.“

Bis Ende 2017. Da stieß Papst beim bei Stöbern im eigenen Studio auf besagte Festplatte, schloss sie an – und sie funktionierte: „Einige Spuren waren nicht mehr zu gebrauchen, aber der Rest klang richtig gut. So gut, dass wir beschlossen, die kaputten Spuren nochmal zu spielen und ein Album draus zu machen“, erzählt Sieber. Der Titel war schnell gefunden „The Lost Radio Show“.

Das Album klingt wirklich erstaunlich. Stilistisch ist es dem US-Rock ’n’ Roll der 80er Jahre verbunden, druckvoll auf den Punkt gespielt. Eine Band, der man wesentlich mehr Hits als nur „Here I am“ zugetraut hatte. Und „The Lost Radio Show“ zeigt auch: Das Songmaterial dafür wäre da gewesen.

Das Album schoss auf Anhieb in die Internet-Charts, landete bei Amazon auf Platz fünf der Newcomer – vor BAPs „Live & Deutlich“. In Österreich ist ein Titel auch in den Download-Single­charts. Klar: „Here I Am.“ Eben nicht. Es ist die Ballade „I Don’t Know“.