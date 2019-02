Theater Freiburg César Francks Oper „Hulda“ in Freiburg

Freiburg / Johannes Adam

Eine echte Rarität. So komplett wie jetzt am Theater in Freiburg war César Francks 1885 vollendete Oper „Hulda“ noch nie zu erleben. Postum erstmals 1894 in Monte Carlo gespielt, verschwand das nur in Teilen aufgeführte Werk in der Versenkung. Freiburgs französischer Generalmusikdirektor Fabrice Bollon hat sich nun für die deutsche Erstaufführung stark gemacht – mit Erfolg. Die Musik zeigt den Komponisten auf der Höhe seiner Kunst.

Francks expressive Musik repräsentiert unverkennbar seinen Personalstil: Wagner-Nähe, ohne den Bayreuther zu imitieren. Seine espritgeladene Romantik fließt. Virtuos und sehr farbig wird der große Orchesterapparat genutzt. Vor allem unterstreichen Dirigent Bollon und das Philharmonische Orchester Freiburg nachdrücklich, wie ungeahnt dramatisch Franck im Opernfach sein kann. Diese Dramatik passt zum Sujet der Oper nach dem Drama „Halte-Hulda“ des norwegischen Literaturnobelpreisträgers Bjørnstjerne Bjørnson.

Die Freiburger Inszenierung des Regisseurs Tilman Knabe spielt nicht in Norwegen ums Jahr 1100, sondern heute in einem afrikanischen Township, wo raue Sitten herrschen. Männer sind dort vor allem eines: testosterongesteuerte Brutalos. Der Stücktransfer zu Kongo und Kolonialismus entpuppt sich letztlich als keine gute Idee. Francks aller Dramatik zum Trotz feinsinnige Musik und die demonstrierte Drastik des Geschehens mit Kalaschnikow, Gewalt und Sex sind inkompatibel. Die politischen Projektionen bis zum UN-Jeep wirken aufgesetzt.

Hohe Mortalitätsquote

Gewiss, das Stück mit dem problematischen Libretto ist blutrünstig und die Mortalitätsquote hoch. Prominentestes Opfer ist die Protagonistin: Hulda. Diese Frau, die in der Stammesfehde alles verliert: die Familie, den Geliebten, am Ende sich selbst. Eiskalt, zynisch lacht sie, deren Ziel Rache ist. Morenike Fadayomi, Gast von der Düsseldorfer Rheinoper, singt die Titelpartie, die bisweilen einen dramatischeren Sopran erfordert, sehr engagiert. Aus dem durchweg bemerkenswerten Sängeraufgebot ragen die bis ins Heldische reichenden tenoralen Qualitäten von Joshua Kohl als Eiolf hervor, zu dem sich Hulda hingezogen fühlt.

Ob Markt, Puff, Kampfring, Schloss oder bloß Zimmer: Die (Dreh-)Bühne (Kaspar Zwimpfer) bietet alles. Die markige Chorschar und wie sie darstellerisch bewegt wird: Chapeau! Musikalisch lohnt sich ein Besuch der Freiburger César-Franck-Ausgrabung auf jeden Fall. Die Inszenierung aber ist zu plakativ und klischeehaft. Eine szenisch überzeugende „Hulda“-Produktion steht noch aus.