Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle bildeten einst das erfolgreichste Schlagertrio der vergangenen Jahre. Mit Klubbb3 eroberten die drei nicht nur die Herzen ihrer Fans, sondern auch die Charts.

So erfolgreich waren Klubbb3

Ihre Studioalben „Vorsicht unzensiert!“ (2016) „Jetzt geht’s richtig los!“ (2017) und „Wir werden immer mehr!“ (2018) stürmten die Hitparaden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und in Belgien. Unvergessen bleiben Hits wie „Du schaffst das schon“ (2016) „Jetzt erst recht!“ sowie „Das Leben tanzt Sirtaki“ (beide 2017), die bis heute auf keiner Schlagerparty fehlen dürfen!

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

2016 seilten sich die drei beim „Schlagerbooom“ von der Decke der Dortmunder Westfalenhalle ab und sangen dabei ein Medley der bekanntesten deutschen Schlager. Das internationale Trio bestehend aus dem deutschen Entertainer Florian Silbereisen , dem niederländischen Superstar Jan Smit und dem Belgier Christoff De Bolle sorgte bei den Feste-Shows regelmäßig für Unterhaltung. Unvergessen:und sangen dabei ein Medley der bekanntesten deutschen Schlager.

Jan Smit postete Foto mit Florian Silbereisen

Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Seit fünf Jahren warten die Fans auf neue Musik von Klubbb3. Comeback-Gerüchte sorgten bei den Fans immer wieder für neue Hoffnung. 2022 postete Jan Smit ein Selfie mit Florian Silbereisen aus dem Österreich-Urlaub. Mehr als ein Dinner zweier Freunde war dieser Schnappschuss allerdings nicht.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Comeback von Klubbb3? Manager spricht Klartext

Ist ein Comeback von Klubbb3 in absehbarer Zeit möglich? Die Südwest-Presse hat beim Management von Jan Smit nachgefragt. Die Antwort wird die Fans keineswegs glücklich machen. „Es ist nicht geplant, Klubbb3 in naher Zukunft neu zu starten“, heißt es von Simon Veerman. Die Frage, ob Jan Smit mit Florian Silbereisen und Christoff De Bolle noch regelmäßig in Kontakt steht, lässt das Management unbeantwortet.