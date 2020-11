Ari, Maki und Ostwind treten für das große Finale von „Ostwind – Der große Orkan“ ein letztes Mal auf die Bühne. Der letzte Teil der Pferdefilm-Reihe sollte eigentlich am 17. Dezember in den deutschen Kinos laufen. Aber wegen des andauernden Lockdowns sind Kinos zu und Kinostarts fallen aus.

Ein neues Datum will Constantin Film bekannt geben, sobald klar ist, wann die Kinos wieder öffnen dürfen. Wir halten euch auf dem Laufenden! Die Handlung zum Film, den deutschen Trailer und alles zur Besetzung findet ihr in diesem Artikel.

„Ostwind – Der große Orkan“: Worum geht es?

Ein wandernder Pferde-Zirkus sucht aufgrund eines heftigen Sommersturms Zuflucht in Kaltenbach. Ari hat sich inzwischen auf dem Gestüt eingelebt. Die Welt des Zirkus hält Ari in ihrem Bann gefangen und sie erklärt sich zusammen mit Ostwind und dem Zirkusjungen Carlos bereit, einem alten Showpferd zu helfen. Der Showdirektor Yiri durchschaut die Tarnung und Ostwind gerät in Gefahr. Mika kommt genau zur rechten Zeit aus Kanada zurück. Schaffen es Mika und Ari gemeinsam ihren geliebten Ostwind zu retten?

„Ostwind“ 5: Deutscher Trailer

Der offizielle Trailer zum Film zeigt, worauf sich „Ostwind“-Fans einstellen dürfen.

Youtube Der Trailer zum Film

„Ostwind – Der große Orkan“ Besetzung: Das ist der Cast

Im fünften Teil der „Ostwind“-Reihe gibt es ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern. Es sind aber auch neue Schauspieler dabei.

Luna Paiano als Ari

Hanna Binke

Matteo Miska

Amber Bongard

Marvin Linke

Tilo Prückner

Cornelia Froboess

Gedeon Burkhard

Nils Brunkhorst

Henriette Morawe

„Ostwind“ 5: Regie und Produzenten

Regie führte Lea Schmidbauer, die zugleich das Drehbuch geschrieben hat. Produzenten sind Andreas Ulmke-Smeaton (SamFilm) und Ewa Karlström. Koproduzenten sind Bernd Schiller (SamFilm) und Martin Moszkowicz (Constantin Film).

„Ostwind“ Filme - die fünf Teile

Die Filme basieren auf einer sechsteiligen Romanserie, die von Lea Schmidbauer geschrieben wurde. Der fünfte Teil soll voraussichtlich der letzte sein.

„Ostwind“ (2013)

„Ostwind 2“ (2015)

„Ostwind – Aufbruch nach Ora“ (2017)

„Ostwind – Aris Ankunft“ (2019)