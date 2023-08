Am kommenden Wochenende startet die Premier League in eine neue Saison. Um die Fans auf die anstehende Spielzeit heiß zu machen, hat die höchste englische Fußballliga einen Trailer auf Instagram veröffentlicht.

Premier League-Trailer ohne Harry Kane veröffentlicht

Zu sehen sind alle großen Stars der Premier League: Erling Haaland, Kai Havertz, Mohamed Salah, Declan Rice, Casemiro, Jack Grealish und viele mehr. Was aufmerksamen Fans auffallen wird: Es fehlt Harry Kane! Der 30-jährige Star-Stürmer von Tottenham Hotspur gehört seit Jahren zu den größten Stars der Liga. Dass ausgerechnet der zweiterfolgreichste Torschütze der Premier League-Geschichte in dem Video fehlt, ist auffällig. Stattdessen wird Tottenhams Neuzugang James Maddison groß im Clip gezeigt. Rechnet man in England nicht mit dem Verbleib von Harry Kane?

„Sky“: Bayern bietet mehr als 100 Millionen Euro für Kane