In den meisten Fällen ziehen verliebte Paare nach einiger Zeit zusammen. Nicht so bei Ina Müller und Johannes Oerding: Obwohl sie bei beide inwohnen, lebten sie nie in einer gemeinsamen Wohnung. „Ich habe die beste, die komfortabelste Situation. Wir sind in der gleichen Stadt. Wir treffen uns zum Spazierengehen,, verriet Ina Müller während der Corona-Pandemie dem Sender „Radio FFH“