Helene Fischer hat eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere hingelegt: Mehr als 17 Millionen verkaufte Tonträger, acht Nummer-eins-Alben sowie zahlreiche ausverkaufte Konzerte. Sie ist derzeit die unangefochtene Schlagerqueen und verzaubert ihre Fans in diesen Tagen mit ihrer spektakulären „Rausch Live"-Tour

Vor Helene Fischers Karriere boomten DSDS & Co.

Anfang der 2000er war die Blondine aus Rheinland-Pfalz den Wenigsten ein Begriff. Zeitgleich feierten Castingsshows wie DSDS oder Popstars große Quotenerfolge und ermöglichten einigen unbekannten Talenten eine große Karriere: Alexander Klaws, die „No Angels“ oder „Bro’Sis“ mit Doch auch eine Helene Fischer hat einmal klein angefangen.Zeitgleich feierten Castingsshows wieund ermöglichten einigen unbekannten Talenten eine große Karriere: Alexander Klaws, die „No Angels“ oder „Bro’Sis“ mit Giovanni Zarrella und Ross Antony – die Liste ist lang.

Helene Fischer bei DSDS? „Ich glaube nicht, nein!“

Hat auch Helene Fischer mit dem Gedanken gespielt, sich in einer Castingshow anzumelden? Vor 13 Jahren sprach der heutige Schlagerstar in einem Interview mit Jörg Kachelmann über dieses Thema. „Wäre es eine Möglichkeit gewesen, (…) es mit Deutschland sucht den Superstar oder so etwas zu probieren?“, fragte Kachelmann die damals noch junge Sängerin. Helene Fischers Antwort folgte prompt: „Ich glaube nicht, nein!“

Helene Fischer brauchte kein DSDS – sie hatte Uwe Kanthak

Sie habe damals durch ihre Ausbildung als Musicaldarstellerin eine völlig andere Einstellung gehabt. „Ich habe anderthalb Jahre im Theater gespielt. Wenn mich das Glück nicht so empfangen hätte, dann hätte ich einfach Theater gespielt. Das wäre dann so weitergegangen“, erklärte die heute 38-Jährige Jörg Kachelmann. Helene Fischers besagtes Glück war ihr Entdecker, ihr Manager Uwe Kanthak. „Er hat mir alles ermöglicht, warum ich jetzt hier sitze“, schwärmte Fischer. Der Musikmanager aus Hamburg hat die damals noch kaum bekannte Sängerin ganz groß gemacht und betreut sie bis heute noch.