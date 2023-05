Hanns-Martin-Schleyer-Halle ist alles angerichtet: In derist alles angerichtet: Helene Fischer wird dort ab Dienstag an fünf Tagen vor insgesamt mehr als 56.000 Zuschauern singen, tanzen und unter der Decke schweben. Die fünf Konzerte der „Rausch Live“-Tour sind nicht die einzigen Veranstaltungen, die in dieser Woche in Stuttgart stattfinden.

Stuttgart: Vier Großveranstaltungen am Mittwochabend

Besonders der Mittwoch wird es in sich haben: Helene Fischer wird ab 20 Uhr in Hanns-Martin-Schleyer-Halle auftreten. Fast zeitgleich (20:45 Uhr) trifft der VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Halbfinale in der Mercedes-Benz-Arena auf Eintracht Frankfurt. Zudem spielt der Handball-Club TVB Stuttgart ab 19:05 Uhr in der Porsche Arena gegen die Füchse Berlin. Diese drei Events kollidieren mit dem Stuttgarter Frühlingsfest in Bad Cannstatt, das bis 23 Uhr seine Pforten geöffnet hat.

Verkehrschaos? So reagiert die Polizei

Mehrere zehntausend Menschen werden am Mittwochabend gleichzeitig in Stuttgart unterwegs sein. Es könne wegen des hohen Verkehrsaufkommens und der Bauarbeiten im S-Bahnnetz zu Verzögerungen kommen, teilt die Polizei mit. Wer eine Veranstaltung besuchen will, der sollte so früh wie möglich anreisen. Die Polizei will ein Verkehrschaos in der Stadt verhindern. Laut Polizei-Informationen wird das Personal am Mittwoch aufgestockt. Auch Wasserwerfer und Reiterstaffeln sollen im Rahmen des DFB-Pokal-Halbfinals zum Einsatz kommen. Die Stuttgarter Polizei will die Besucher per Twitter und Facebook am Mittwoch über die aktuelle Lage auf dem Laufenden halten.