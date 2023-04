Auf diesen Moment hat ganz Schlager-Deutschland gewartet: Helene Fischer konnte endlich ihre „Rausch Live“-Tour in Hamburg starten. Gut drei Wochen nach ihrem Rippenbruch präsentierte sich die Sängerin wieder in Topform.

Das Highlight: Während der Show holte Helene Fischer ihren Freund Thomas Seitel auf die Bühne. Die beiden sind seit 2018 ein Paar. Vor gut einem Jahr wurden sie Eltern der kleinen Nala.Völlig verliebt schauten sie sich daraufhin tief in die Augen – ehe sie Hand in Hand von der Bühne gingen. Während Helene Fischer ein silbernes Kleid trug, zog Thomas Seitel mit seinem durchtrainierten Sixpack alle Blicke auf sich.Auf Instagram haben zahlreiche Fans diesen besonderen Moment festgehalten.

Auch Helene Fischers Rippenbruch war ein Thema während der Show in Hamburg. Unmittelbar nach ihrem ersten Song zeigte die Schlagersängerin auf ihre rechte Oberkörperhälfte:, wird sie in einem „Bild“-Artikel zitiert. Helene Fischer hat Wort gehalten und ihre Fans in der Hansestadt beeindruckt. Bis zum 16. April wird der Superstar noch vier weitere Konzerte in Hamburg geben, ehe es dann nach Dortmund geht. Hier findet ihre alle weiteren Termine zur „Rausch Live“-Tour von Helene Fischer: Städte, Tickets und Einlass.