Ein US-Star will die Schlagersängerin bald persönlich kennenlernen. Helene Fischer sorgt derzeit mit ihrer „Rausch Live“-Tour für Aufsehen. Sie tanzt, sie schwebt und singt sich in die Herzen ihrer Fans. Die spektakulären Shows von Helene Fischer haben scheinbar auch bis nach Hollywood große Wellen geschlagen.

Darum ist Jack Black ein Star in Hollywood

Jack Black, Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher, gehört seit Jahren zu den bekanntesten Stars in Hollywood. Dank Filmen wie „School of Rock“, „Gullivers Reisen“ und „Kung Fu Panda“ wurde er zum Weltstar. Auch als Musiker macht der 53-Jährige auf sich aufmerksam: Im Sommer will er mit seiner Band „Tenacious D“ bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auftreten.

Jack Black will Helene Fischer auf Konzert einladen