Wir stellen euch Gregor Hägele genauer vor. Gregor Hägele ist ein deutscher Sänger, der bei „The Voice of Germany“ und beim ESC-Vorentscheid mitgemacht hat. Wie tickt der junge Musiker? Und woher kommt er?

Gregor Hägele im Steckbrief

Name: Gregor Hägele

Gregor Hägele Geburtstag: 31. Januar 2000

31. Januar 2000 Alter: 23 Jahre

23 Jahre Geburtsort: Stuttgart

Stuttgart Wohnort: Berlin, Familie wohnt in Stuttgart

Berlin, Familie wohnt in Stuttgart Beruf: Singer, Songwriter, Studium: Immobilienwirtschaft

Singer, Songwriter, Studium: Immobilienwirtschaft Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Instagram: gregorhaegele

gregorhaegele TikTok: gregorhaegele



Gregor Hägele tritt in der „Beatrice Egli Show“ auf

„Beatrice Egli Show“ (20:15 Uhr) im Ersten singen. Er tritt mit seinem Song „Ein bisschen mehr“ auf. Die Show wurde Ende März 2023 in Berlin-Adlershof aufgezeichnet. Neben Gregor Hägele werden auch diese Am 15. April wird Gregor Hägele in dersingen. Er tritt mit seinem Songauf. Die Show wurde Ende März 2023 in Berlin-Adlershof aufgezeichnet. Neben Gregor Hägele werden auch diese Gäste in der „Beatrice Egli Show“ zu sehen sein.

Gregor Hägele: Musikalische Anfänge & „The Voice of Germany“

Im Alter von zehn Jahren nahm Gregor Hägele seine ersten Gesangsstunden. Es war schon immer sein Traum, Musik zu machen. „Musik ist eine eigene kleine Welt, in der man sich sicher fühlt und alles andere ausblendet“, verriet er in einem ARD-Interview.

2017 nahm Gregor Hägele an der siebten Staffel von „The Voice of Germany“ teil. Er überzeugte die Jury sowie die Zuschauer vor den TV-Geräten und kam bis ins Halbfinale der Show.

Niederlage beim ESC-Vorentscheid 2019

Nach seiner Zeit bei „The Voice of Germany“ nahm Gregor Hägele beim deutschen ESC-Vorentscheid teil. Er war mit 19 Jahren der jüngste Kandidat in der Geschichte des Vorentscheids. In der Show „Unser Star für Israel“ trat Gregor mit seiner Ballade „Let Me Go“ auf und landete nur auf dem vorletzten Platz.

Gregor Hägele: Songs im Überblick

Gregor Hägele singt mittlerweile nur noch auf Deutsch. Nach seinem Aus beim ESC-Vorentscheid hat er unter anderem diese Songs veröffentlicht: „Bitte hass uns nicht“ (2021), „Paracetamol“ (2022), „Ein bisschen mehr“ (2022), „Zuckerschock“ (2022), „Phantomschmerz“ (2022), „Ana“ (2022) und „1 Jahr“ (2023).

Das Privatleben von Gregor Hägele

Als Gregor zehn Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Laut „Bravo“ zog er mit seiner Mutter nach Frankfurt. Der Musiker hat einen Bruder und eine Schwester. Nach seiner Zeit bei „The Voice of Germany“ machte Gregor eine Weltreise. Er hat laut ARD-Bericht Costa Rica, Australien und Asien besucht. Nach seiner Reise zog Gregor nach Berlin, um dort Immobilienwirtschaft zu studieren.

Beliebt auf Instagram und TikTok

In den sozialen Medien ist Gregor Hägele ein kleiner Star. Auf TikTok folgen ihm mehr als 260.000 User – auf Instagram sind es gut 88.000. Regelmäßig versorgt er seine Fans mit lustigen -aber auch mit emotionalen Videos und Musikclips.