„Ja, wir werden heiraten“, kündigt Freddy Quinn gegenüber „Bild“ an. Mit 91 Jahren will der Schlagerstar seiner langjährigen Freundin Rosi (64) das Ja-Wort geben. „Wir haben schon so viele Jahre darüber gesprochen. Und vor einigen Wochen hat er plötzlich gesagt: Wir machen das jetzt! Lass uns heiraten!“, verrät Rosi im Interview. „Und dann ging alles ganz schnell und wir steckten mitten in der Planung. Es muss so viel Papierkram erledigt werden.“

Standesamt und Kirche - Details zur Trauung bekannt

Wo und wann die Hochzeit stattfinden wird, wurde nicht verraten. Laut „Bild“ wird die Trauung eher klein ausfallen. Geplant seien zwei Zeremonien – und zwar im Standesamt und in der Kirche. Rosi will ein Kleid in Eierschalenweiß tragen. Der Schlagerstar wird sich für einen dunklen Anzug entscheiden, heißt es.

Freddy Quinn stand bereits vor dem Traualtar

Es ist nicht Freddy Quinns erste Hochzeit: Vor vielen Jahren heiratete er seine ehemalige Freundin Lilli Blessmann in Las Vegas. Die Eheschließung sei jedoch nie amtlich eingetragen worden, heißt es. Freddy Quinns Ex starb 2009 im Alter von 89 Jahren.

Freddy Quinn: Seine Rosi hat ein großes Herz

Der Schlagerstar kennt Rosi bereits seit den 70ern. Vor einigen Jahren machten sie ihre Liebe öffentlich. „Rosi ist ein wundervoller Mensch mit einem unglaublich großen Herz. Wir halten uns schon so lang die Treue“, betont Freddy Quinn.

So erfolgreich war Freddy Quinn