Der Schlagerstar bleibt in diesem Jahr zu Hause. Wo wird Florian Silbereisen seinen Sommerurlaub verbringen? Auf Mallorca? In Dubai? Oder in Florida? Nein!

Florian Silbereisens Urlaubsort: Mondsee statt Mallorca

„Ich darf da leben, wo andere Urlaub machen“, schwärmt Florian Silbereisen von seinem Zuhause. „Wir haben hier alles, was man braucht“, betont der Schlagerstar im Interview mit dem ORF. , schwärmt Florian Silbereisen von seinem Zuhause. Der Entertainer lebt am Mondsee in Österreich. Berge und Seen, wohin das Auge reicht., betont der Schlagerstar im Interview mit dem ORF.

Florian Silbereisen: „Ich werde ins kühle Nass springen“

Der gebürtige Passauer liebt Österreich, insbesondere die Region am Mondsee. „Ich brauche im Sommer nirgends hinfahren, weil ich die Welt ein bisschen kenne. Aber so schön wie bei uns ist es ganz selten irgendwo anders“, betont Silbereisen. Wie sieht ein Urlaubstag des Entertainers aus? „Ich werde das eine oder andere Mal ins kühle Nass springen und einen schönen Kaffee trinken“, verrät er. Auch Bergsteigen und Wandern stehen auf seinem Urlaubsprogramm, das er ab August beginnen wird. Ob er die Ferien daheim allein verbringen wird, hat der 41-Jährige allerdings nicht verraten.

Mondsee in Österreich: Das erwartet Urlauber

Die Region um den Mondsee bietet Touristen vielfältige Aktivitäten: Schwimmen, Wandern, Klettern und Mountainbiken. Der Mondsee ist für seine gute Wasserqualität bekannt. Auf dem 14 Quadratmeter großen See gibt es vier Badestellen. Das wohl eindrucksvolle Wahrzeichen des Mondsees ist die Drachenwand. Dabei handelt es sich um einen gut 1.000 Meter hoher Berg, der unmittelbar am See liegt.