Electronic Arts hat einen neuen Deep-Dive-Trailer für die bevorstehende Fußballsimulation EA SPORTS FC 24 veröffentlicht. In rund sieben Minuten bekommen die Fans nie dagewesene Einblicke in den neuen Karrieremodus des am 29. September erscheinenden Games. Sowohl die Management- als auch die Profikarriere von EA SPORTS FC wird in der Vorschau näher beleuchtet. Nachdem EA SPORTS in den letzten Jahren dafür bekannt war, keine großartigen Bemühungen in den Karrieremodus zu stecken, sehen die Neuerungen für FC 24 vielversprechend aus.

Release: Wann kommt EA SPORTS FC 24?

Mit EA SPORTS FC bringt Electronic Arts am 29. September den Nachfolger von FIFA 23 auf den Markt. Ähnlich wie bei FIFA 23 wird es eine Early Access-Version in Form einer Ultimate-Edition von EA SPORTS FC geben. Die Standard-Edition kommt dementsprechend eine Woche später auf den Markt.

Alle Infos zu EA SPORTS FC im Überblick:

Spiel : EA SPORTS FC

: EA SPORTS FC Release der Early Access-Version : 22. September 2023

: 22. September 2023 Release der Standard-Edition : 29. September 2023

: 29. September 2023 Plattformen : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia

: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia Genre: Fußballsimulation

Total-Management: Neue Taktik-Varianten in EA SPORTS FC

Eine große Änderung im neuen Karrieremodus ist das „Total Management“. Gleich zu Beginn eurer Manager-Karriere könnt ihr eine Spielphilosophie für euere Mannschaft auswählen. Sucht euch aus sieben taktischen Ausrichtung die Spielform aus, die am besten zu eurem Spielstil passt. Um die Taktik weiter zu verfeinert, habt ihr die Möglichkeit, weitere Anpassungen in Form von individuellen Anweisungen für einzelne Positionen vorzunehmen.

Das sind die neuen Taktiken für den Manager-Karrieremodus in EA SPORTS FC:

Standard : Mit der Standard-Taktik wählt ihr die optimale Mischung aus Offensive und Defensive.

: Mit der Standard-Taktik wählt ihr die optimale Mischung aus Offensive und Defensive. Wing Play : Mit dieser Taktik könnt ihr euren Gegner über weit nach außen stehende Flügelspieler überlisten.

: Mit dieser Taktik könnt ihr euren Gegner über weit nach außen stehende Flügelspieler überlisten. Tiki-Taka : Diese Spielform bringt das attraktive, ballbesitzlastige Passspiel der Barca-Schule auf den virtuellen Platz.

: Diese Spielform bringt das attraktive, ballbesitzlastige Passspiel der Barca-Schule auf den virtuellen Platz. Counter-Attack : Eure Spieler lassen sich im Spiel gegen den Ball tief fallen, um bei Balleroberung dann schnell zu kontern.

: Eure Spieler lassen sich im Spiel gegen den Ball tief fallen, um bei Balleroberung dann schnell zu kontern. Gegenpressing : Dauerhaftes Gegenpressing soll den Gegner in der eigenen Hälfte unter Druck setzen, um den Ball früh zu erobern.

: Dauerhaftes Gegenpressing soll den Gegner in der eigenen Hälfte unter Druck setzen, um den Ball früh zu erobern. Kick & Rush : Bei dieser Ausrichtung schlagt ihr den Ball aus der eigenen Verteidigung weit nach vorne, um einen schnellen Abschluss zu erreichen.

: Bei dieser Ausrichtung schlagt ihr den Ball aus der eigenen Verteidigung weit nach vorne, um einen schnellen Abschluss zu erreichen. Park the Bus: Beim aus Italien bekannten „Catenaccio“ setzt ihr auf eine disziplinierte Abwehrleistung. Das Ziel: Hinten soll die Null stehen.

Wenn ihr Wert auf eine stabile Defensive legt, dann ist die Taktik „Park the Bus“ die richtige für euch.

© Foto: EA SPORTS FC / Screenshot YouTube

Karrieremodus: Spieler, Trainer und Gegner

Die ausgewählte Spielphilosophie eures Teams muss natürlich sowohl vom Trainer als auch von den Spielern verinnerlicht werden. Hier hat EA SPORTS FC ein neues System entwickelt. Auch die Taktik des Gegners kann analysiert werden.

Spieler : Beim Spielerscouting solltet ihr darauf achten, dass die Werte eures Wunschtransfers zu eurer taktischen Ausrichtung passen. Schaut also nicht nur nach dem Potenzial des Spielers, sondern nach den taktischen Eigenschaften.

: Beim Spielerscouting solltet ihr darauf achten, dass die Werte eures Wunschtransfers zu eurer taktischen Ausrichtung passen. Schaut also nicht nur nach dem Potenzial des Spielers, sondern nach den taktischen Eigenschaften. Trainer : Für die verschiedenen Mannschaftsbereiche könnt ihr Trainer einstellen, die die Taktikwerte eurer Spieler verbessern. Wie gut die Spielphilosophie allerdings vermittelt wird, hängt vom Skilllevel des Trainers ab.

: Für die verschiedenen Mannschaftsbereiche könnt ihr Trainer einstellen, die die Taktikwerte eurer Spieler verbessern. Wie gut die Spielphilosophie allerdings vermittelt wird, hängt vom Skilllevel des Trainers ab. Gegner: Auch die Taktik eures Gegners könnt ihr im Vorfeld einer Begegnung analysieren. Wenn der Gegner beispielsweise auf aggressives Gegenpressing setzt, braucht ihr ballbesitzstarke Mittelfeldspieler, die dem Druck im Spielaufbau standhalten.

Das sind die weiteren Neuerungen im Karrieremodus von EA SPORTS FC

EA SPORTS hat natürlich neben den taktischen Neuerungen viele weitere Anpassungen zu bieten.

Eine Übersicht zu den weiteren Neuerungen:

Neue Trainer-Perspektiven : In EA SPORTS FC wird es eine neue Kamera-Perspektive aus Sicht der Trainerbank geben. So könnt ihr voll und ganz in die Rolle des Trainers schlüpfen.

: In EA SPORTS FC wird es eine neue Kamera-Perspektive aus Sicht der Trainerbank geben. So könnt ihr voll und ganz in die Rolle des Trainers schlüpfen. Matchday-Training : Mit der Trainings-Neuerung könnt ihr euere Spieler noch besser auf das nächste Match vorbereiten. So könnt ihr eure Spielvorbereitung auf die Taktik des Gegners ausrichten, um so im Spiel einen entscheidenden Vorteil zu erhalten.

: Mit der Trainings-Neuerung könnt ihr euere Spieler noch besser auf das nächste Match vorbereiten. So könnt ihr eure Spielvorbereitung auf die Taktik des Gegners ausrichten, um so im Spiel einen entscheidenden Vorteil zu erhalten. Agenten in Spielerkarriere: Auch für Fans der Spielerkarriere wird es tolle Neuerungen geben. So soll euer Spieler einen Agenten zur Seite gestellt bekommen, der sich um Transferangebote und die Verhandlungen kümmert. Im Gegensatz zu älteren FIFA-Teilen könnt ihr also selbst Verträge aushandeln.

Auch für Fans der Spielerkarriere wird es tolle Neuerungen geben. So soll euer Spieler einen Agenten zur Seite gestellt bekommen, der sich um Transferangebote und die Verhandlungen kümmert. Im Gegensatz zu älteren FIFA-Teilen könnt ihr also selbst Verträge aushandeln. Neue Szenen: Auch fürs Auge wird es Neuerungen geben: EA SPORTS zeigte neue Szenen wie z.B. eine Meisterfeier oder die Übergabe eines Ballon d`Or Preises.

Trailer: So sieht der neue Karrieremodus aus

Den neuen Trailer zum Karrieremodus von EA Sports FC 24 findet ihr hier: