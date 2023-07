Trauer um CoCo Lee. Die aus Hongkong stammende Sängerin und Schauspielerin ist tot. Einen Tag nach ihrem Ableben sind die ersten Details zur Todesursache bekannt geworden.

CoCo Lee: Es war Selbstmord

Auf Instagram teilen die Schwestern der 48-Jährigen mit. „Am 2. Juli beging sie zu Hause Selbstmord und wurde ins Krankenhaus gebracht. Trotz aller Bemühungen des Krankenhausteams, sie aus dem Koma zu retten und zu behandeln, verstarb sie schließlich am 5. Juli 2023.“

Suizid: CoCo Lee litt an Depressionen

CoCo Lee soll seit Jahren an Depressionen gelitten haben, heißt es. „Doch ihr Zustand verschlechterte sich in den letzten Monaten drastisch. Obwohl CoCo professionelle Hilfe suchte und ihr Bestes tat, um die Krankheit zu bekämpfen, überwältigte der Dämon in ihr leider die Oberhand“, schreiben die Schwestern.

CoCo Lee war „Mulan“-Star

Vor 30 Jahren begann die Karriere von CoCo Lee. Sie sang das Lied „A Love Before Time“ aus dem Film „Tiger and Dragon“ und wurde 2001 für die Oscar-Kategorie „Bester Originalsong“ nominiert. Darüber hinaus lieh sie der Titelfigur aus dem Disney-Film „Mulan“ (1998) in der Mandarin-Version ihre Stimme, was sie zu einem Star in Asien machte. CoCo Lee hinterlässt ihren Ehemann, den Unternehmer Bruce Rockowitz, sowie zwei Stiefkinder.