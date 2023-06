Samstag um 21 Uhr statt. Der englische Meister Manchester City trifft dabei auf Inter Mailand. Angepfiffen wird die Partie im Atatürk-Stadion in Istanbul. Mehr als 75.000 Zuschauer passen in die Arena, die im Westen der türkischen Metropole liegt. Eigentlich sollte das Finale im Jahr 2020 dort ausgetragen werden. Das Endspiel wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nach Lissabon verlegt. Das Finale der Champions League-Saison 2022/23 findet amstatt. Der englische Meistertrifft dabei auf. Angepfiffen wird die Partie im. Mehr als 75.000 Zuschauer passen in die Arena, die im Westen der türkischen Metropole liegt. Eigentlich sollte dasdort ausgetragen werden. Das Endspiel wurde jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nach Lissabon verlegt. Sendetermin, Uhrzeit & Übertragung im Free-TV: Alle Infos zum Champions League-Finale in Istanbul findet ihr hier.

Champions League-Finale 2024: Spielort bereits bekannt

Wo findet eigentlich das nächste Champions League-Finale statt? Das steht bereits seit einiger Zeit fest: Das Endspiel der Saison 2023/24 steigt am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London. In die altehrwürdige Spielstätte passen bis zu 90.000 Zuschauer. Insgesamt siebenmal fand ein Europokal-Endspiel dort statt. Der letzte Sieger? Niemand Geringeres als der FC Bayern. 2013 setzte sich das Team von Jupp Heynckes mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durch.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

2025 findet das Endspiel in Deutschland statt

Apropos Bayern: Das Champions League-Endspiel im Jahr 2025 findet in Deutschland statt. Zum zweiten Mal wird die Allianz-Arena in München Schauplatz dieses Mega-Events sein. Ein exaktes Datum für das Spiel steht noch nicht fest. Unvergessen bleibt das legendäre „Finale dahoam“ im Jahr 2012, das der FC Bayern im Elfmeter gegen den FC Chelsea verlor. Hoffentlich kein schlechtes Omen für eine deutsche Mannschaft ...