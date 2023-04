Mitte April sendet die ARD die Show von Beatrice Egli. Es ist die erste große Primetime-Sendung der Schweizerin. Die Vorbereitungen auf das Schlager-TV-Event werden jedoch von einem plötzlichen Todesfall überschattet.

Melissa Naschenweng stand auf der Gästeliste

Melissa Naschenweng in der „Beatrice Egli Show" singen. Die 32-Jährige gehört derzeit zu den beliebtesten Künstlerinnen der Branche. Die Frau aus Kärnten schaffte es mit ihren letzten drei Alben auf Platz eins der österreichischen Charts. Auch in Deutschland konnte die Blondine bereits auf sich Aufmerksam machen: Melissa Naschenweng ist mittlerweile Dauergast in den Shows von Florian Silbereisen

Melissa Naschenweng: Oma gestorben

ist überraschend geplatzt. Grund ist ein Todesfall in Melissa Naschenwegs Familie. Auf Instagram teilte sie diese traurige Botschaft mit ihren Fans: „Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist (...) meine über alles geliebte Oma gestorben.“ Der Tod ihrer über 90 Jahre alten Großmutter kam für die Schlager-Sängerin allerdings nicht überraschend. „Ich hatte noch Gelegenheit, mich daheim von ihr zu verabschieden.“ Ihr geplanter Auftritt in der Sendung von Beatrice Egli . Grund ist ein Todesfall in Melissa Naschenwegs Familie. Auf Instagram teilte sie diese traurige Botschaft mit ihren Fans: „Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ist (...) meine über alles geliebte Oma gestorben.“ Der Tod ihrer über 90 Jahre alten Großmutter kam für die Schlager-Sängerin allerdings nicht überraschend.

Auftritt bei Beatrice Egli abgesagt

Am vergangenen Dienstag, drei Tage nach dem Tod der Großmutter, sollte Melissa Naschenweng bei der Aufzeichnung der „Beatrice Egli Show“ in Berlin auf der Bühne stehen. Diesen Auftritt hat sie aus Trauer aber kurzfristig abgesagt, wie der MDR mitteilt.

Opa bereits vor zwei Jahren gestorben

Es ist nicht der erste Todesfall, den Melissa Naschenweng verkraften muss. Vor gut zwei Jahren verstarb auch ihr Opa, der die Sängerin früh ermutigte, in der Schlager-Branche Karriere zu machen. „Du hast mich bedingungslos geliebt, immer an mich geglaubt, mich in allem unterstützt, warst mir mein bester Freund und wenn ich einmal nicht wusste wohin, du warst immer da! Bis zum Schluss“, schrieb Melissa damals auf Instagram.

„Beatrice Egli Show“: Das sind die Gäste

Mireille Mathieu, Peter Maffay, Bülent Ceylan, PUR, Nik P., Ute Freudenberg, Johnny Logan, Luna Klee, das Musical Tanz der Vampire und Gregor Hägele. Die Zuschauer der „Beatrice Egli Show“ dürfen sich auch andere namhafte Gäste freuen. Mit dabei sind unter anderem

Beatrice Egli: Zu Gast in der „Tabaluga“-Show

Fünf Tage vor Ausstrahlung ihrer eigenen ARD-Show wird Beatrice Egli am 10. April bei „Happy Brithday Tabaluga!“ (20:15 Uhr, Sat.1) auftreten. Peter Maffay feiert den 40. Geburtstag des Drachens, der von vielen Kindern und Erwachsenen geliebt wird. Mit dabei sind auch Stars wie Max Giesinger, Maite Kelly und Wincent Weiss.