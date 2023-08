„Denn am Ende bist du das Beste. Das Beste für mich“, singt Anna-Carina Woitschack in ihrer Single „Das Beste“. Meint sie damit ihren neuen Freund Daniel? Seit Monaten genießt die Schlagersängerin ihr frisches Liebesglück. Was macht der Österreicher anders als ihr Ex Stefan Mross?

Daniel scheut die Öffentlichkeit, Stefan Mross steht dagegen im Rampenlicht

Der Versicherungsmanager aus Linz scheut öffentliche Auftritte. Ein Statement vor der Kamera? Fehlanzeige! Ganz im Gegenteil zu Anna-Carina Woitschacks Ex Der Höhepunkt: 2020 gaben sie sich in einer Show von Florian Silbereisen das Ja-Wort – und das vor einem Millionenpublikum. Ein Statement vor der Kamera? Fehlanzeige! Ganz im Gegenteil zu Anna-Carina Woitschacks Ex Stefan Mross . Der „Immer wieder sonntags“-Moderator steht seit Jahrzehnten auf der Bühne. Kein Wunder, dass die Öffentlichkeit an ihrer Liebe teilhaben konnte.und das vor einem Millionenpublikum.

Anna-Carina Woitschack: „Man hat den Schalter auch nicht mehr gefunden“