Andrea Kiewel ist DER Star im ZDF-Fernsehgarten. Seit 2000 moderiert die gebürtige Berlinerin die Show aus dem Mainzer Lerchenberg und hat sich mit ihrer warmherzigen und offenen Art einen Namen in Deutschland gemacht. Apropos Name – viele Fans und Kollegen sprechen die Moderatorin mit ihrem Spitznamen „Kiwi“ an. Woher stammt dieser Kosename?

Andrea Kiewel: Ein Kollege hat „Kiwi“ erfunden

In einem Interview mit „München.tv“ löst „Kiwi“ das Geheimnis um ihren Spitznamen und blickt in die Vergangenheit zurück: Ihr ehemaliger Kollege, der Moderator Kurt Lotz, hat den Namen erfunden. Aus dem Nachnamen Kiewel formte er die Verniedlichung „Kiwi“. „Es hat sich ganz schnell durchgesetzt.“

