Am 25. November beginnt der Ulmer Weihnachtsmarkt. Es werden mehr als eine Million Besucher erwartet. Alles rund um das große Event auf dem Münsterplatz lest ihr hier.

Zahlen und Fakten zum Ulmer Weihnachtsmarkt

Der traditionelle Weihnachtsbaum vor dem Ulmer Münster wird von mehr als 18.000 kleinen Lämpchen erleuchtet.

In diesem Jahr steht ein kleines Jubiläum an: Seit 35 Jahren findet der Weihnachtsmarkt in seiner jetzigen Form auf dem Münsterplatz statt.

Jedes Jahr lockt der Markt etwa eine Million Besucher an.

Circa 130 Buden erstrecken sich über eine Fläche von 7500 Quadratmetern.

Der Weihnachtsmarkt ist vom 25. November bis zum 22. Dezember täglich von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten in Ulm

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind an den Samstagen im Advent kostenlos. Dieses Konzept habe sich bewährt, erklärt Jürgen Eilts, Geschäftsführer der Ulm Messe, die den Weihnachtsmarkt organisiert. „Parken können die Besucher am Kuhberg oder am Messegelände“, erklärt Eilts. Danach haben sie die Möglichkeit, bequem mit Bus oder Straßenbahn in die City zu fahren. „Das war in den letzten Jahren ein Lernprozess, der sich langsam verinnerlicht. Und es hat immer gut funktioniert“, so Eilts.

Wer mit dem Auto in die Innenstadt fahren möchte, dem empfiehlt Eilts das Parkhaus „Congress Centrum Nord“ beim Basteicenter. Die Anfahrt selbst werde durch die aktuelle Baustellensituation nicht beeinträchtigt, meint Eilts. „Wie auch der Wochenmarkt wird der Weihnachtsmarkt von den Baustellen so gut wie gar nicht tangiert.“

So sei es auch kein Problem, dass der Wochenmarkt wie gewohnt jeden Mittwoch und Samstag stattfinde. Die Aufstellung der rund 85 Marktstände erfolge dann um den Weihnachtsmarkt herum. Dies sei durch gute Auf- und Abfahrlogistik und gutes Personal problemlos möglich.

Sicherheit auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

„Für die Sicherheit arbeiten wir in enger Abstimmung mit Polizei und Bürgerdiensten zusammen“, sagt Eilts. „Der Münsterplatz ist durch die direkte Innenstadtlage schon sehr sicher.“

Die Hauptzufahrten werden wie in den vergangenen drei Jahren durch die Beton-Sperren abgesichert. Der Eingang „Neue Mitte“ werde als flankierende Maßnahme wieder mit den Betonspatzen versehen.

„Wir müssen die direkte Zufahrt verhindern, aber Lieferverkehr, Feuerwehr und Rettungswagen müssen natürlich trotzdem durchkommen. Um das zu ermöglichen, arbeiten wir eben so eng mit der Polizei zusammen“, betont Eilts.

Weihnachtsmarkt Ulm: „Der traditionelle Mix wird aufrecht erhalten“

Auch bei den Angeboten und Attraktionen bleibt fast alles beim Alten. „Die Ulmer sind sehr stolz auf den Weihnachtsmarkt. Darum soll der bewährte traditionelle Mix aufrecht erhalten werden“, so Eilts.

Die lebendige Krippe, der Glasbläser und die Steiff-Hütte seien daher nicht mehr wegzudenken. Einzig der Märchenwald hat eine Neuigkeit im Gepäck: Erstmals wird er durch eine kleine Eisstockbahn ergänzt.

