Klein, aber fein ist der Weihnachtsmarkt in Laupheim, der nur vom 27. November bis 1. Dezember 2019 stattfindet. Der Adventsmarkt wird rund um das ehrwürdige Schloss Großlaupheim aufgebaut. Eröffnet wird er am Mittwoch, 27. November um 17.30 Uhr mit einem Fackelzug und einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Gerold Rechle.

Programm des Weihnachtsmarktes in Laupheim

Auch in der Geburtsstadt des legendären Filmmoguls Carl Laeämmle wird einiges geboten: Insgesamt gibt es 45 Stände auf dem Laupheimer Weihnachtsmarkt. Die festlich geschmückten Hütten bieten süße Schokofrüchte, gebrannte Mandeln und Plätzchen. Wer es deftiger mag, kann Gyros, Pizza, Flammkuchen oder leckeres Knabberfleisch schlemmen, heißt es bei der Stadtverwaltung.

Natürlich gibt es auch Glühwein aus der Laupheimer Souvenirtasse oder Kinderpunsch. Außerdem bieten die Stände Weihnachtswaren wie Schmuck, Weihnachtsdekorationen aller Art, Krippenzubehör, Spiele, Likör, Duftaccessoires und Holzspielzeug.

Angebot für Familien mit Kindern

Für Kinder gibt es eine Weihnachtskrippe mit lebendigen Tieren sowie ein Kinderkarussell.

Darüber hinaus wird ein kleines Rahmenprogramm geboten:

Täglich kommt um 18 Uhr der Nikolaus

Lebkuchenhaus

Wunschbaumaktion

Samstag, 30. November und Sonntag, 1. Dezember, 14 - 17 Uhr am Torbogen: Kutschfahrten

Sonntag, 01. Dezember um 17 Uhr im Kulturhaus Laupheim: Weihnachtskonzert mit dem Chor „Voices of Soul“ mit Nicole Häußler.

Das Programm im Kulturhaus Laupheim am Schloss:

Donnerstag, 28.11., 17 Uhr: Streicherkids Musikschule Gregorianum, 18 Uhr: Flötenensemble Musikschule Ruf

Freitag, 29.11., 16 - 18 Uhr: Kindermärchen & Singen Brigitte Angele

17 Uhr: Kinderchor Klasse 1 & 2 Musikschule Gregorianum

17:45 Uhr: Schülerchor Friedrich-Adler-Realschule

Samstag, 30.11., 14 - 17 Uhr, Kindergarten Villa Kunterbunt

Sonntag, 01.12., 14 - 17 Uhr Jugendhaus Spielmobil

Die Öffnungszeiten auf dem Weihnachtsmarkt Laupheim

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Großlaupheim läuft vom 27. November bis 1. Dezember. Das sind die Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag: 16 Uhr bis 22 Uhr

Samstag: 12 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag: 12 Uhr bis 20 Uhr

Anreise nach Laupheim

Laupheim ist mit dem Auto gut über die B30 zu erreichen: An der Ausfahrt Laupheim Mitte der Ehinger Straße (L259) Richtung Stadt folgen. Dann nach rechts in die Ulmer Straße abbiegen und danach gleich wieder links in die Kapellenstraße, weiter auf der Straße Marktplatz und Hasenstraße folgen. Danach nach links in die Bühlerstraße abbiegen und schließlich erneut links abbiegen in die Claus-Graf-Stauffenberg-Straße.

Die Adresse von Schloss Großlaupheim für das Navigationsgerät lautet: Claus-Graf-Stauffenberg-Straße 15 in 88471 Laupheim. Achtung: Manche Navis schreiben Claus mit „K“, also als Klaus.

Mit der Bahn kann man, von Ulm oder Friedrichshafen kommend, mit der Südbahn direkt nach Laupheim fahren – oder mit Umstieg in Laupheim West. Bitte bei der Buchung als Zielpunkt „Laupheim Stadt“ wählen, da „Laupheim West“ ein Stück von Laupheim entfernt liegt.

Parken für Besucher des Weihnachtsmarktes

Möglichkeiten zum Parken gibt es am Parkplatz Schloss Großlaupheim (Claus-Graf-Stauffenberg-Straße 18) und am Festplatz Bühlerstraße/Jahnstraße. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass zur Sicherheit der Fußgänger die Zufahrt zum Kulturhaus-Parkplatz gesperrt sei.