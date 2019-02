A7 zwischen Ulm und Füssen Stau: Sperrung der A7 am Mittwoch und Donnerstag

Ulm / swp

Aufgrund von Schäden wird die A7 zwischen den Anschlussstellen Dettingen und Altenstadt in beiden Richtungen zeitweise gesperrt.

Viel Geduld brauchen Autofahrer derzeit auf der A7: Seit Dienstag, 14.30 Uhr, ist die A7 wegen Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Ulm auf Höhe Kellmünz/Dettingen gesperrt. Der Verkehr in Richtung Norden wird an der Anschlussstelle Dettingen ausgeleitet und über die Bedarfsumleitungsstrecke U 91 an der Anschlussstelle Altenstadt auf die Autobahn zurückgeführt.

Das gibt die Autobahndirektion Südbayern in einer Pressemitteilung bekannt. Es ist geplant, dass die Sperrung in Richtung Ulm am Mittwoch gegen 16 Uhr wieder aufgehoben wird. Es sei mit langen Staus zu rechnen, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Mittwochmorgen.

Weitere Sperrungen am Mittwoch

Am Mittwoch gegen 16 Uhr beginnen dafür die Bauarbeiten auf der Gegenfahrbahn in Richtung Süden. Bis Donnerstag gegen 16 Uhr wird die Fahrbahn deswegen gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Altenstadt ausgeleitet und über die Bedarfsumleitungsstrecke U 12 an der Anschlussstelle Dettingen auf die Autobahn zurückgeführt.

Pressbohrarbeiten verursachten Schäden

Am vergangenen Freitag waren auf Höhe Kellmünz/Dettingen an der A 7 Schäden festgestellt worden, die bei Pressbohrarbeiten für ein querendes Kanalrohr entstanden sind. Diese sollen in den kommenden Tagen repariert werden.

