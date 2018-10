Ulm Wegen des Schnees: Ausfälle und Verspätungen am Hauptbahnhof

Ulm / SWP/TK

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ulm und der Region geschneit hat, ist es am Sonntag im Bahnverkehr zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Besonders betroffen waren der Deutschen Bahn zufolge die Strecken in Richtung Memmingen sowie nach Augsburg. Welche Züge konkret betroffen waren, konnte die Sprecherin nicht sagen. In Ulm, gerade aber auch in den höheren Lagen um die Stadt herum, war es merklich kälter geworden und der Niederschlag hatte sich in Schnee verwandelt.

Grund für die Ausfälle und Verspätungen waren laut DB vor allem defekte Weichen. Auf der Strecke in Richtung Augsburg musste zudem wegen eines Baumes in der Oberleitung an der Strecke gearbeitet werden.

Wintereinbruch zur Unzeit für Fahrgäste

Der plötzliche Wintereinbruch kommt für die Reisenden am Bahnhof Ulm zu keinem guten Zeitpunkt, ist der Bahnhof noch bis zum 8. November wegen Bauarbeiten für die Neubaustrecke Wendlingen–Ulm vom Fernverkehr abgeschnitten.

Außerdem ist das „Drehkreuz“ in Richtung Bodensee nach Laupheim aktuell nur mit dem Bus erreichbar, da die sogenannte „Südbahn“ elektrifiziert wird.