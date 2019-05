Gegen 24 Uhr kam es in Böfingen zu einem Wasserrohrbruch der Hauptleitung an der Ecke Böfinger Steige und Thüringerweg. Daraufhin waren weite Teile Böfingens ohne Wasser. Gegen 0.30 Uhr wurde das kaputte Teilstück vom Netz getrennt. Daraufhin konnte sich der Wasserdruck wieder aufbauen und die meisten Haushalte hatten wieder Wasser. Einzig Haushalte im Elchinger Weg sind bis jetzt ohne Wasser. Die SWU arbeitet unter Hochdruck an der Reparatur. Zur Ursache konnte die SWU aktuell noch nichts sagen. Die Untersuchung läuft noch.

🔧🚨 Wasserrohrbruch in Böfingen! Heute Nacht (gegen 24 Uhr) kam es zu einem Wasserrohrbruch der Hauptleitung an der Ecke Böfinger Steige / Thüringerweg. Daraufhin waren weite Teile Böfingens ohne Wasser. Gegen 0.30 Uhr trennten wir das kaputte Teilstück vom Netz. 1/2 pic.twitter.com/XjgNv3JSIF — SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (@SWUStadtwerke) 23. Mai 2019

