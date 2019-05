Laut und hoch her geht es des Nachts in der Marchtalerstraße in Ulm: Ein Pärchen hat dort so laut Sex, dass Anwohner nicht schlafen können - und die Geräuschkulisse mit dem Handy einfangen.

Stöhn-Alarm in der Marchtalerstraße: Bei mindestens zwei Bewohnern in der Wohnanlage spielen im Moment die Frühlingsgefühle verrückt. Nachts werden Nachbarn durch lautes Liebesspiel geweckt, das durch die Innenhöfe der Häuser hallt. Anwohner berichten, dass das muntere Spiel weit nach Mitternacht beginne und dann bis zu anderthalb Stunden andauere.

„Das ist so intensiv, dass ich davon aufgewacht bin“, erzählt eine junge Frau. An Einschlafen sei dann nicht mehr zu denken, es sei, man schließe die Fenster. „Aber dann wird es im Zimmer zu warm und man kann erst recht nicht mehr schlafen.“

Also bleibt nichts anderes übrig, als das Sex-Pärchen geduldig zu ertragen – meist legt sich die Leidenschaft ja bald wieder. Oder wird zumindest leiser. Wenn nicht, bleibt der Klageweg. Aber das wäre vielleicht doch sehr kleinkariert und eher ein Fall für den Verein Leise…

Youtube

Zu laut beim Sex: Das sagen die Richter

Grundsätzlich gilt zwischen 22 und 6 Uhr morgens die Nachtruhe, dann ist maximal Zimmerlautstärke erlaubt. Das gilt auch für den Sex, um dessen Lautstärke es immer wieder vor Gericht zu Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn kommt.

Das Amtsgericht Warendorf stellte in einem viel beachteten Urteil bereits 1997 fest, dass „die Beschränkung der Geräuschentwicklung“ keinerlei „Einschränkung des Rechtes auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gemäß Art. 2 des Grundgesetzes“ darstelle. Erwachsene Menschen seien auch bei der „Ausübung ihres Sexualverkehrs in der Lage, ihr Handeln zumindest insoweit zu steuern, dass sie keinen Lärm verursachen, der so laut ist, dass er in die Nachbarwohnung dringt“. Ein grenzenloses Ausleben des Sexuallebens sei deshalb auch von Art. 2 des Grundgesetzes nicht gedeckt.

So sieht´s aus. Ansonsten helfen nur Gelassenheit, Kopfhörer oder Baldriantropfen...

Das könnte dich auch interessieren:

Geld Neue 100- und 200-Euro-Scheine kommen in Umlauf Im Geldautomaten und an der Ladenkasse: Europas Währungshüter bringen von diesem Dienstag an die überarbeitete Version der beiden Banknoten mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen in Umlauf.