OB Gunter Czisch hat sich zu der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen in der Halloween-Nacht in Ulm in einem Statement geäußert.

„Ich bin genauso schockiert, wie andere, wenn ich das lese“, schreibt Czisch. Ulm sei eine sichere Stadt, aber absolute Sicherheit gebe es nicht, führt er weiter aus. Er sei dankbar für die schnelle Reaktion der Sicherheitsbehörden, das sei ein wichtiges Signal. „Der Rechtsstaat muss jetzt klare Kante zeigen. Und zwar egal woher jemand kommt.“

Er äußert allerdings auch Kritik: „Ich frage mich allerdings, was ein 14-jähriges Mädchen nachts in Ulm will. Eltern haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass ein minderjähriges Mädchen nicht allein in der Stadt rumläuft. Ich sage das so deutlich, weil wir alle in die Pflicht nehmen müssen, wenn wir solche Fälle verhindern wollen.“