Mieten in Ulm und Neu-Ulm Umfrage zu neuem Mietspiegel

10.000 Haushalte in Ulm und Neu-Ulm werden zufällig für eine Befragung ausgewählt, um einen neuen Mietspiegel zu erstellen.

Zum zweiten Mal erstellen die Städte Ulm und Neu-Ulm nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen einen qualifizierten Mietspiegel, teilt die Stadt Ulm mit. Dieser gibt eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete in Ulm und Neu-Ulm. Ausgewertet werden die in beiden Städten realen Mieten, wie sie in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind.

Daher sind im März und April rund 10.000 Haushalte in der Doppelstadt dazu aufgerufen, sich an einer schriftlichen Befragung zu beteiligen. Die Ergebnisse dienten der Transparenz auf dem Wohnungsmarkt und böten sowohl Mietern als auch Vermietern eine wertvolle Hilfestellung, schreibt die Stadt. Die aktualisierten Zahlen sollen auch zur Rechtssicherheit bei der Mietpreisfestlegung auf dem Wohnungsmarkt beitragen.

Hoffen auf Beteiligung

Die Verantwortlichen der Städte Ulm und Neu-Ulm hoffen auf eine möglichst hohe Beteiligung. „Je mehr Befragte sich beteiligen, umso aussagekräftiger sind anschließend die Ergebnisse“, wird Bürgermeister Tim von Winning zitiert. Er ist Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt der Stadt Ulm. Die beiden Städte bitten daher diejenigen, die in Kürze einen Fragebogen per Post erhalten, die Aktion zu unterstützen und an der Befragung teilzunehmen. Die Auswahl der Haushalte erfolgt nach dem Zufallsprinzip.

„Selbstverständlich achten wir sehr streng auf alle datenschutzrechtlichen Vorgaben und stellen ausschließlich wohnungsbezogene Fragen, zum Beispiel zu Wohnungsgröße, -alter und -kosten“, betont von Winning.

Transparenz bei Mietpreisen

Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg betont die Wichtigkeit der Umfrage: „Gerade mit Blick auf die Veränderungen im Mietbereich in den vergangenen Monaten und Jahren ist die Erstellung eines qualifizierten Mitspiegels enorm wichtig.“ Er wolle deshalb alle Neu-Ulmer und Ulmer Bürger, die für die Befragung zufällig ausgewählt werden, dazu ermuntern, sich die Zeit zu nehmen und den Fragebogen auszufüllen. „So kann jeder einzelne mithelfen, für mehr Transparenz im Bereich der Mietpreise in der Doppelstadt zu sorgen.“

Mit der Durchführung der Befragungen und der anschließenden Analyse ist das ALP Institut für Wohnen und Stadtentwicklung aus Hamburg beauftragt. Die lokalen Mieter- und Vermieterverbände seien in das Projekt eingebunden und unterstützen die Erstellung des neuen qualifizierten Mietspiegels, der im November 2019 in Kraft treten soll.

